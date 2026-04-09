Terminada la primera semana del cuarto mes del año, vemos las búsquedas en Google de los argentinos y encontramos como éstas son son el reflejo de lo que nos pasa en la calle y lo que queremos saber sobre el mundo. El buscador más usado de la Argentina es la herramienta principal para resolver la falta de información clara en los momentos de mayor confusión o urgencia y te vamos a contar en detalle qué ocupó la atención de los usuarios. Para entender por qué estos temas aparecen en la lista de los más buscados, hay que mirar el filtro de “Relevancia”. Google no ordena los temas solo por fecha, sino que prioriza aquellos que reúnen el mayor volumen de búsqueda en el periodo seleccionado. En este caso, los últimos 7 días. Es decir, los temas que se ven en la cima de la imagen son los que fueron más googleados por los argentinos en lo que va de abril. El paro de colectivos se lleva la punta del ranking este 9 de abril como el tema con mayor relevancia. Al ser una urgencia que afecta directamente a las personas, el volumen de búsquedas superó las 200.000 consultas en pocas horas. Este es el ejemplo más claro de cómo usamos el buscador para resolver un problema cotidiano. Cuando el servicio de transporte falla, el usuario busca confirmación inmediata sobre qué líneas funcionan. Más allá de las noticias del día, en Google Trends se destacan temas que influyen directamente en la economía de las familias: Es una de las búsquedas más sostenidas del mes. Las familias necesitan sacarse dudas sobre los requisitos y completar el proceso antes de que termine el plazo de inscripción. Las consultas sobre este tema se activan con fuerza al inicio de cada mes, coincidiendo con la publicación de los calendarios de pagos mensuales de dicho beneficio. Un tema que escaló posiciones por su relevancia fue la figura de Donald Trump y su mensaje de “Pascua” (Easter). En medio de un clima de tensión internacional por el control del Estrecho de Ormuz, las búsquedas bajo el año “2026” se dispararon. Con este ejemplo vemos cómo el internauta argentino se vuelca a Google para poner en contexto las noticias internacionales actuales o bien las que acontecen por conflictos de larga data. Incluso con las complicaciones para viajar o las noticias internacionales, el deporte sigue siendo el tema que genera el mayor volumen total de búsquedas. Los partidos de la Copa Sudamericana y la Champions League del 8 de abril acapararon la atención nocturna. En esos momentos, la relevancia de los temas de servicio baja y el interés se vuelca totalmente a los resultados del deporte más seguido en Argentina.