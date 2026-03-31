Antes de que llegue el tan esperado fin de semana largo, Google se convierte en un espacio de consulta inevitable para organizar los días que vienen y no se trata sólo de planificar el descanso: la cercanía de la Semana Santa activa una serie de dudas que mezclan la fe con la necesidad de cumplir correctamente con las tradiciones. Con Google Trends, la plataforma gratuita de Google que nos muestra el interés de los usuarios del buscador más usado en la Argentina, hoy podemos analizar qué quieren saber los internautas sobre los cuatro días de conmemoración y celebración de la Iglesia Católica. Google Trends no mide el volumen total de búsquedas en números brutos, sino que usa una escala de interés relativo. Los porcentajes de crecimiento que se observan en la siguiente imagen (como el 4.350% del consumo de carne) se calculan comparando el volumen de consultas de un período actual frente al período inmediato anterior. Cuando una búsqueda recibe la etiqueta de Breakout, significa que el crecimiento fue superior al 5000%, lo que refleja cómo tendencias emergentes pasaron de ser prácticamente inexistentes a ocupar un lugar central en la conversación de los argentinos en muy poco tiempo. Según los datos de la plataforma, lo que más dudas generó en la previa a la Semana Santa es la restricción alimentaria. Las consultas se centraron en conocer qué dice la tradición sobre las restricciones litúrgicas, especialmente el consumo de carne: Es de esperarse que la exposición de rituales estéticos y procesiones masivas despierten la curiosidad incluso en personas no religiosas. Tal como exhibe la imagen, los detalles de estas ceremonias religiosas tienen un lugar destacado en las búsquedas en Google Argentina de este lunes. El interés por el ramo de olivo como tema subió un 750%, mientras que la búsqueda específica de ramo de olivo semana santa creció un 700% el día posterior al Domingo de Ramos. Este fenómeno también pudo estar impulsado por la viralización de esta celebración en distintos lugares del mundo. Por su parte, el Lunes Santo registró un incremento del 250%. Con estos datos sobre la mesa, notamos que el crecimiento explosivo de las dudas sobre qué días evitar la carne o qué ritos seguir indica que hay una intención de seguir las reglas litúrgicas o, al menos, conocer su alcance.