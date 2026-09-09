Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años en el sanatorio Mater Dei. Había sido internado por presentar dificultades para respirar desde el lunes y permanecía en terapia intensiva.

El conductor fue internado de urgencia “por un problema respiratorio” que se desprendía de su patología de base. Sus afecciones no causaron sorpresa en su entorno. En meses anteriores ya había sido atendido por distintas complicaciones.

Las internaciones previas de Chiche Gelblung

En noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de insuficiencia renal, ocasión en que recibió la mencionada visita de Milei.

En abril de este año, el periodista sufrió un episodio de claudicación, esto quiere decir que presentó dificultades para caminar y que llevaron a que le colocaran stents en la pierna para mejorar la circulación.

En ese momento se confirmó que Gelblung padecía una enfermedad arterial que no solo afectaba las coronarias, sino “a todas las arterias”. Esta condición lo obligaba a estar bajo un estricto control médico.

Posteriormente, sufrió una caída que también complicó su estado. Ya en mayo pasado había ingresado al sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación y permaneció tres días internado.

Murió el periodista Chiche Gelblung: más de cinco décadas de trayectoria

Samuel “Chiche” Gelblung fue autodidacta, abandonó la educación formal tras el séptimo grado de primaria. Inició su carrera en Editorial Atlántida en 1966 y llegó a ser conocido con el paso de los años por su pragmatismo metodológico.

Su carrera pasó por la gráfica, radio y televisión, aunque fue en la pantalla chica donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial , y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo de actualidad.

Su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los años 90, donde mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.

Supo cubrir conflictos bélicos en Vietnam, Biafra (donde sufrió un simulacro de fusilamiento), la Guerra de los Seis Días y, recientemente, la invasión rusa a Ucrania en 2022 a los 78 años. También condujo ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de mantener durante años una fuerte presencia radial en emisoras como Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.