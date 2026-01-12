Rusia lanzó en la madrugada del viernes un bombardeo masivo contra Ucrania que incluyó el uso del Oreshnik, su sistema de misiles balísticos hipersónicos más avanzado.

Se trata de la segunda vez en la guerra que Moscú emplea esta arma diseñada para portar cargas nucleares, aunque en esta ocasión llevó explosivos convencionales.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que “las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles Oreshnik”.

El proyectil impactó contra instalaciones de infraestructura crítica en la región occidental de Lviv, cerca de la frontera con Polonia.

Según el Mando Aéreo de la Fuerza Aérea ucraniana, el misil se desplazó a una velocidad aproximada de 13.000 kilómetros por hora en trayectoria balística, lo que equivale a unas 10 veces la velocidad del sonido. Esta capacidad hipersónica dificulta enormemente su intercepción por los sistemas de defensa aérea actuales.

Para calcular la rapidez de acción del misil, si se calcula la distancia en línea recta entre Moscú , capital rusa, y Kiev, capitual ucraniana, en 756 km, el Orekshik tardaría unos 17 minutos en llegar a su objetivo.

Cómo es el Oreshnik, la poderosa arma hipersónica que lanzó Rusia

El Oreshnik es un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) que puede alcanzar objetivos en toda Europa. Sus características lo convierten en una de las armas estratégicas más inquietantes del arsenal ruso:

Velocidad hipersónica de hasta Mach 10,5

Alcance estimado de 5.500 kilómetros

Capacidad para portar múltiples ojivas independientes (MIRV)

Sistema móvil montado en lanzador de 12x12 ruedas

Masa de lanzamiento de aproximadamente 50.000 kilogramos

El presidente ruso Vladimir Putin había descrito al Oreshnik como un misil que se dirige hacia sus objetivos “como un meteorito” y sostuvo que es “imposible de interceptar”.

Según el mandatario, emplear varios de estos proyectiles en un ataque convencional podría ser tan devastador como lanzar un ataque nuclear.

La fuerte amenaza de Rusia a Japón puso al mundo en alerta (Fuente: archivo).

El ataque que reaviva la tensión en plenas negociaciones de paz

El ataque se produjo en un momento crítico, mientras se desarrollan conversaciones lideradas por el presidente estadounidense Donald Trump y sus enviados para intentar poner fin a la guerra.

Moscú justificó el bombardeo como represalia por un supuesto intento ucraniano de atacar una residencia de Putin el 29 de diciembre, una afirmación que tanto Ucrania como Estados Unidos han rechazado categóricamente. La CIA evaluó que Ucrania no tenía como objetivo esa residencia.

El operativo completo incluyó 36 misiles —uno de ellos Oreshnik, otros 13 balísticos y 22 de crucero—, además de 242 drones que atacaron objetivos en toda Ucrania durante la noche del jueves.

En Kiev, el ataque comenzó cerca de la medianoche con múltiples impactos de drones en edificios residenciales. Cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en la capital, según el alcalde Vitali Klitschko.

Alerta para Occidente

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, calificó el ataque como “una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo”, especialmente por su proximidad a las fronteras de la Unión Europea y la OTAN.

“Exigimos respuestas contundentes a las acciones imprudentes de Rusia”, declaró.

El bombardeo se produjo horas después de que Moscú reiterara que los militares europeos que podrían ser desplegados en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz serán considerados “objetivos legítimos”. Esta advertencia llega días después de que Francia y Reino Unido prometieran enviar tropas en caso de alcanzarse un acuerdo.

El primer uso del Oreshnik había sido en noviembre de 2024, cuando impactó en la ciudad ucraniana de Dnipro. Ese lanzamiento se produjo días después de que Estados Unidos autorizara a Kiev a disparar misiles ATACMS contra territorio ruso.