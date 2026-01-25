Rusia y Ucrania abordaron los criterios para poner fin a la guerra en la ronda de negociaciones a tres bandas con mediación de Estados Unidos que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en lo que representa el primer acercamiento directo bajo el plan propuesto por la administración de Donald Trump para resolver el enfrentamiento más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En un clima de extrema sensibilidad diplomática, las conversaciones trilaterales para acordar el fin del conflicto bélico continuarán la semana próxima en Abu Dabi. Fuentes del gobierno anfitrión aseguraron que la ronda de diálogo fue “constructiva y positiva”.

“Valoro enormemente la comprensión sobre la necesidad de supervisión y monitoreo estadounidense en el proceso de finalización de la guerra y para garantizar una seguridad genuina. Los representantes militares identificaron una lista de temas para una posible próxima reunión. Siempre que haya disposición para avanzar —y Ucrania está lista— se llevarán a cabo nuevas reuniones, posiblemente tan pronto como la próxima semana“, aseguró Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en un mensaje en X.

Por su parte, una fuente rusa destacó desde Abu Dabi que se habían producido “resultados” durante las casi tres horas de conversaciones trilaterales a puerta cerrada, aunque ninguna de las partes quiso precisar en qué consistieron esos avances, según la agencia TASS.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive.



Por su parte, funcionarios de la delegación de Estados Unidos aseguraron que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” en la primera ronda de negociaciones trilaterales realizada este sábado en Abu Dabi.

“Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones”, informó a medios un funcionario estadounidense. La fuente gubernamental dijo que durante las negociaciones daba “la sensación” de que los dos países estaban sentados en el “mismo lado de la mesa”, con el fin de comprender los problemas de cada uno para encontrar una “solución de compromiso que permitiera a ambas partes obtener mucho más de lo que daban”.

El funcionario anticipó que “el próximo domingo, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final”.

Rusia y Ucrania abordaron los criterios para poner fin a la guerra en la ronda de negociaciones a tres bandas con mediación de Estados Unidos que concluyó este sábado en Abu Dabi.

Rusia y Ucrania, países que llevan en guerra casi cuatro años, se podrían reunir en un futuro no lejano en Moscú o Kiev. “En nuestra opinión, este tipo de reuniones deben celebrarse antes de que se produzca una reunión bilateral entre Putin y Zelenski o una trilateral con Putin, Zelenski y el presidente Trump, pero no creo que estemos tan lejos de eso”, anotó el funcionario.

Mientras tanto, la guerra continúa. Este sábado Rusia confirmó el bombardeo masivo de infraestructuras energéticas ucranianas en un momento especialmente crítico para la población civil ucraniana, que enfrenta uno de los inviernos más duros con temperaturas de diez grados bajo cero.

El control del Donbás, la prueba de fuego

Durante la jornada del sábado los delegados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos analizaron varios documentos sobre “territorio, garantías de seguridad y otros aspectos” del arreglo pacífico del conflicto, según explicó una fuente a TASS.

El consenso es que el control del Donbás -el ejército ucraniano aún domina la quinta parte de la región de Donetsk- sigue siendo el principal escollo en las negociaciones.

“Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad”, añadió la fuente a la agencia rusa.

Al parecer, el presidente ruso, Vladímir Putin está determinado a recuperar las dos regiones anexionadas en el Donbás -Donetsk y Lugansk- y congelar el frente en las otras dos regiones sureñas -Zaporiyia y Jersón-, cuyo tercio norte está bajo el control de Kiev.

El presidente de Ucrania se reunió en Davos con Trump, y afirmó que los documentos para poner fin a la guerra con Rusia “están casi listos”.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, pidió mayor creatividad a los mediadores estadounidenses -Steve Witkoff y Jarede Kushner, entre ellos- después de revelar que en Abu Dabi se habló de convertir parte del Donbás en una zona desmilitarizada e incluso en una zona económica especial.

Mientras la diplomacia intenta avanzar en los Emiratos Árabes Unidos,la presión de Trump sobre ambas partes se intensifica, tras declarar que sería una “estupidez” no aprovechar este punto de acercamiento para detener el fuego.

Las negociaciones no detienen los bombardeos

Mientras, la guerra sigue. Rusia continúa bombardeando masivamente las infraestructuras energéticas ucranianas en medio de las negociaciones. lanzó 21 misiles -crucero, Iskander y bombas guiadas- y 375 drones, que causó al menos un muerto en Kiev.

En su parte de guerra, el Ministerio de Defensa informó el sábado sobre ataques contra talleres de fabricación de drones “y también instalaciones energéticas que se utilizan en interés de la industria militar de Ucrania” con 21 misiles -crucero, Iskander y bombas guiadas- y 375 drones, que causó al menos un muerto en Kiev.

Por esa razón, Zelenski instó este sábado a sus socios europeos a no retrasar la entrega de baterías antiaéreas tras el ataque de Rusia.

“Es imprescindible que llevemos a cabo todo lo acordado con el presidente Trump en Davos en materia de defensa antiaérea”, subrayó en Telegram.

A su vez, un ataque ucraniano con drones contra una ambulancia que circulaba por la región de Jersón mató este sábado a tres sanitarios, según denunció el gobernador leal a Moscú, Vladímir Saldo.