Las urgencias y las atenciones que impliquen riesgo para la vida continuarán.

Desde esta semana, 40 hospitales públicos de Antioquia suspendieron la atención de servicios no urgentes y programados a los afiliados de la EPS Coosalud, debido a los incumplimientos en los pagos que la entidad mantiene con la red hospitalaria. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) señaló que la cartera pendiente supera los $293.000 millones .

La decisión se tomó después de que, según los hospitales, Coosalud incumpliera un compromiso de pago correspondiente al mes de septiembre . Las instituciones habían esperado ocho días para recibir los recursos prometidos, pero el dinero no habría llegado en el plazo acordado.

¿Por qué 40 hospitales de Antioquia suspendieron servicios a afiliados de Coosalud?

La suspensión está relacionada con las dificultades de flujo de recursos que enfrentan los hospitales públicos por las obligaciones pendientes de Coosalud.

De acuerdo con AESA, la deuda con la red pública hospitalaria de Antioquia asciende a cerca de $293.000 millones. Los directivos de las instituciones han advertido que la falta de recursos dificulta cubrir gastos esenciales como el pago de nómina, la compra de medicamentos y la adquisición de insumos necesarios para prestar los servicios de salud.

El director ejecutivo de AESA, Luis Hernán Sánchez Montoya, aseguró que la EPS había adquirido el compromiso de girar los recursos correspondientes a septiembre, pero que habían transcurrido ocho días sin que se concretara el pago.

La situación llevó a los hospitales a adoptar una medida que afecta específicamente las atenciones que pueden ser aplazadas y no requieren intervención inmediata.

Por falta de pagos, 40 hospitales públicos municipales suspenden la atención a los afiliados de esta obra social. ChatGPT - creada con IA

¿Qué servicios de Coosalud quedan suspendidos?

Los hospitales suspendieron servicios ambulatorios, consultas y procedimientos programados que no tengan carácter urgente para los afiliados de Coosalud.

La medida no significa el cierre total de los hospitales. Los centros asistenciales mantienen la atención de urgencias y de aquellos casos en los que suspender el servicio pueda representar un riesgo para la vida o la integridad del paciente.

Por esta razón, una persona afiliada a Coosalud que presente una situación médica que requiera atención inmediata debe acudir al servicio de urgencias correspondiente.

Para las consultas, procedimientos o atenciones programadas, los usuarios deben verificar previamente con la EPS cuál es la red de prestadores habilitada mientras continúa la situación con los hospitales públicos.

¿Cuáles son los 40 hospitales de Antioquia que suspendieron servicios a Coosalud?

La medida involucra instituciones públicas ubicadas en diferentes subregiones de Antioquia. Entre los hospitales reportados se encuentran los de Abejorral, Amagá, Amalfi, Angostura, Anorí, Armenia, Briceño, Buriticá, Carepa, Caucasia, Ciudad Bolívar, Cáceres, Dabeiba, El Bagre, Frontino, Giraldo, Hispania, Jericó, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Peque, Pueblo Rico, Puerto Nare, Remedios, San Pedro de Urabá, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Segovia, Tarazá, Turbo, Támesis, Uramita, Valdivia, Yalí, Yarumal, Yolombó y Zaragoza. También está incluido el Hospital General de Medellín.

Esto implica que la situación no está concentrada únicamente en Medellín, sino que alcanza municipios del Oriente, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste y otras zonas del departamento.