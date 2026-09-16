Dura menos de 2 años, es gratuito y tiene salida laboral: el curso que permite empezar a trabajar al recibirse.

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La instalación y reparación de aires acondicionados es uno de los oficios con más demanda durante el verano.
El curso gratuito de la Ciudad de Buenos Aires ofrece la oportunidad de capacitarse en uno de los trabajos con gran salida laboral.
El curso gratuito para instalar y reparar aires acondicionados
A través de su página oficial, el Gobierno de la Ciudad ofrece una serie de cursos de formación.
Uno de los que se ofrecen es el de “Instalador y Reparador de Equipos de Climatización”, una capacitación destinada a mayores de 18 años que solo exige contar con el título secundario.
De acuerdo con la información publicada, al terminar el curso para atender clientes, gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de acondicionadores de aire hasta 7 kW, ejecutando el proceso de montaje e instalación, diagnóstico, reparación y mantenimiento del equipo, operando instrumentos y equipos de medición.
Se trata de una oportunidad perfecta para quienes deseen aprender una nueva habilidad laboral para empezar a generar ingresos extra.
Cómo es el curso para la instalación de aire acondicionado
La carga horaria total es de 368 horas con la siguiente estructura:
|Módulos comunes
|Horas reloj
|Tecnologías para sistemas termomecánicos
|48
|Relacionles laborals y orientación profesional
|24
|Técnicas de unión
|60
|Módulos específicos
|Horas reloj
|Instalación de equipos de climatización
|96
|Reparación de equipos de climatización
|140
¿Dónde se pueden realizar los cursos?
Según os datos de la página oficial, se debe realizar el curso de forma presencial en los siguientes lugares:
- Centro de Formación Profesional N° 10 - San Nicolás
- Centro de Formación Profesional N° 11 - Dorrego
- Centro de Formación Profesional N° 11 (anexo) - Mataderos
- Centro de Formación Profesional N° 16 - Flores
- Centro de Formación Profesional N° 17 - Almagro
- Centro de Formación Profesional N° 24 - Flores
- Centro de Formación Profesional N° 27 - San Telmo
- Centro de Formación Profesional N° 28 - Monserrat
- Centro de Formación Profesional N° 28 - Parque Patricios
- Centro de Formación Profesional N° 3 - San Cristóbal
- Centro de Formación Profesional N° 35 - Barracas
- Centro de Formación Profesional N° 37 - Parque Patricios
- Centro de Formación Profesional N° 4 - Mataderos
- Centro de Formación Profesional N° 4 - Villa Lugano
- Centro de Formación Profesional N° 7 - Belgrano