El CyberMonday arrancó este lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 5 con más de 800 marcas confirmadas y 15.000 megaofertas disponibles en el sitio oficial del evento.

Durante tres días, miles de marcas ofrecerán promociones exclusivas en productos de tecnología, viajes, indumentaria, electrodomésticos, belleza, hogar y mucho más.

En este contexto, es clave verificar si las ofertas son genuinas o si los precios fueron inflados previamente para simular descuentos. Afortunadamente, existen herramientas que permiten analizar esta información en tiempo real y detectar posibles engaños.

¿Cómo comparar precios y detectar verdaderas ofertas en CyberMonday?

En Argentina existen diversos sitios que permiten comparar precios y verificar la evolución de los valores antes, durante y después del CyberMonday:

Precialo : permite buscar un producto, ver qué comercios lo ofrecen, el precio vigente y su evolución histórica, lo que ayuda a detectar aumentos previos al evento.

Historial.com.ar : ofrece seguimiento de precios para productos de múltiples tiendas, y notifica cuando el precio baja respecto a la tendencia habitual.

Comparacity: aunque menos mencionada últimamente, estaba listada entre los comparadores más completos en Argentina.

¿Qué marcas participarán en el CyberMonday?

Este año, participarán 868 marcas de diversos rubros. Entre las más destacadas se encuentran:

Viajes : Almundo, Colonia Express, Pax, Assist Card, Aeropuertos Argentina, Universal Assistance.

Deportes y fitness : Dexter, Stock Center, Open Sports, Frávega, Megatone, Mercado Libre.

Salud y belleza : Farmacity, Pigmento, Juleriaque, Parfumerie, Farmaonline.

Bebés y niños : OnCity, Frávega, Mercado Libre.

Supermercado y gastronomía : Carrefour, Coca-Cola, La Barra, Convivir.

Electro y tecnología : Samsung, BGH, Naldo, Tiendamia, Personal, Jumbo.

Muebles y decoración : Arredo, SommierCenter, Sodimac, Belmo, Bedtime.

Autos y motos : Grupo Dietrich, Autoshop, Saracho Neumáticos.

Indumentaria y calzado : Adidas, Moov, Chelsea, Exit, Sporting.

Servicios: Movistar, Personal, Sancor Seguros, Universidad de Palermo, Yenny, El Ateneo y Cinemark.

CyberMonday: ¿cómo comprar?

El sitio oficial recomienda seguir estos pasos:

Registrate en el sitio oficial antes del inicio para recibir las mejores ofertas.

Guardá tus tiendas favoritas para acceder rápidamente.

Buscá los productos que te interesan y hacé clic para ir a la tienda oficial.

Concretá la compra eligiendo el medio de pago.

Realizá el seguimiento del pedido con el código que te proporciona la empresa.

¿Cuándo aprovechar mejor los descuentos?

Durante el evento habrá dos momentos clave :