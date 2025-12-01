Ni higos ni dátiles: la fruta que fortalece la memoria y ayuda a relajar los músculos.

Los higos y los dátiles son, por solo citar dos, de las frutas más dulces que hay e ideales para comer en temperaturas bajas ya que ambas cuentan con varios beneficios para la salud.

Sin embargo, y desde ya, no son las únicas. La banana es una de las frutas que tiene más azúcar y puede, si se consume con regularidad, pero de manera medida, resultar beneficiosa para la salud.

Puntualmente, y según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), esta fruta contiene hasta 20 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Los hidratos de carbono se transforman, con el tiempo, en azúcar. Y además, tiene otros beneficios de los que vamos a hablar a continuación.

¿Cuáles son los beneficios de la banana?

De acuerdo al sitio Mejor Salud, la banana es una fuente de potasio y pectina, que respaldan las funciones digestivas del cuerpo . Incluso, suman magnesio y vitaminas C y B6 que benefician la salud del aparato óseo, muscular y el sistema nervioso.

En referencia a los minerales que suma el potasio, un informe de la Universidad de Harvard aseguró que son importantes para el buen funcionamiento del organismo tanto que fomentala regulación sanguínea, respalda el aparato cardiovascular, los músculos y refuerza el sistema óseo.

Al mismo tiempo, pelea contra el efecto negativo de la sal en el organismo y cuando sucede bajan las paredes de los vasos sanguíneos. También, desciende la presión arterial y se contrarresta el crecimiento de patologías cardíacas tales como accidentes cerebrovasculares, infartos y trombosis.

La Organización Mundial de la Salud sugiere comer al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras diarias. Sin embargo, los especialistas calculan que depende de los requerimientos de cada persona.

Los beneficios de la banana son (casi) infinitos

Pero, por si todo lo mencionado más arriba no resultará suficiente para convencerte de las ventajas de consumir esta fruta, acá te contamos más beneficios: