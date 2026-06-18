A medida que pasan los años, la inflamación aparece como un síntoma natural del organismo frente a lesiones o infecciones . En ciertas circunstancias es beneficiosa porque ayuda al cuerpo a defenderse. Sin embargo, cuando se mantiene de forma constante, puede convertirse en un factor de riesgo.

La llamada inflamación crónica se desarrolla de manera silenciosa y suele estar asociada a una alimentación desequilibrada, el estrés persistente, el sedentarismo y la falta de sueño. Con el tiempo, este proceso afecta el funcionamiento normal de distintos órganos y sistemas.

Varios estudios científicos coinciden en que la forma en que comienza la mañana influye en los niveles de inflamación durante el resto del día. Por eso, incorporar hábitos sencillos ayuda a regular los procesos inflamatorios del organismo, así como previene la aparición de diversas enfermedades.

Concretamente, hay pequeñas acciones realizadas desde las primeras horas que pueden marcar una diferencia importante. Especialistas consultados por EatingWell proponen seis acciones sencillas para incorporar a la rutina diaria.

1. Beber agua al despertar

Durante las horas de sueño el organismo continúa perdiendo líquidos a través de la respiración y la transpiración. Por ese motivo, es habitual comenzar la jornada con cierto grado de deshidratación .

Tomar uno o dos vasos de agua apenas se despierta ayuda a recuperar líquidos rápidamente. Esto favorece el funcionamiento de los órganos y mantiene el equilibrio de los procesos corporales. Además, una hidratación adecuada se relaciona con menores niveles de inflamación.

Beber entre dos o tres litros de agua por día es un mito, según el nefrólogo. Foto: archivo. Yaroslav Olieinikov

2. Realizar movimientos suaves

No es necesario comenzar la mañana con una rutina intensa de ejercicio físico. Los movimientos suaves, como estiramientos, yoga o una breve caminata, pueden ser suficientes. Estas actividades son ideales para activar el cuerpo sin generar un estrés excesivo.

La actividad física regular ayuda a controlar la inflamación crónica y mejora la circulación sanguínea. Los ejercicios de baja intensidad también favorecen la movilidad articular. Esto permite iniciar la jornada con mayor vitalidad y equilibrio para el organismo.

3. Exponerse a la luz natural

Salir al exterior durante los primeros minutos del día aporta beneficios que superan el estado de ánimo. La luz solar matutina ayuda a sincronizar el reloj biológico interno. Este proceso es fundamental y se conoce como ritmo circadiano.

Cuando este ritmo funciona correctamente, el organismo regula mejor el sueño y el sistema inmunitario. Además, la exposición moderada al sol favorece la producción de vitamina D. Este nutriente está directamente vinculado con potentes efectos antiinflamatorios en el cuerpo.

Tomar sol. Fuente: Freepik.

4. Incluir frutos rojos en el desayuno

Arándanos, fresas y moras contienen antioxidantes y compuestos vegetales de alto valor. Estos elementos ayudan a combatir el estrés oxidativo en las células. El estrés oxidativo es uno de los factores principales relacionados con la inflamación persistente.

Incorporarlos en el desayuno con yogur o avena aporta nutrientes para la salud cardiovascular. También representan una alternativa práctica para sumar más frutas a la alimentación diaria. Estos alimentos protegen el metabolismo y fortalecen las defensas del organismo.

5. Dedicar minutos a la atención plena

El estrés prolongado puede favorecer los procesos inflamatorios de manera significativa. Por eso, reservar algunos minutos para relajarse al comenzar el día es una estrategia útil. La meditación y los ejercicios de respiración profunda ayudan a disminuir la tensión mental.

Disfrutar del desayuno sin distracciones tecnológicas genera una sensación de mayor equilibrio general. Estos hábitos de atención plena contribuyen a reducir la respuesta inflamatoria asociada al estrés crónico. Es un paso clave para mantener la salud mental y física.

Tomar una taza de té (Fuente: Freepik)

6. Disfrutar de una taza de café o té

El café y el té contienen antioxidantes naturales que protegen las células frente al daño oxidativo. Tanto el café como el té verde y el negro aportan compuestos beneficiosos. Estas sustancias se han relacionado directamente con una menor inflamación corporal.

Consumidos con moderación y sin exceso de azúcar, son parte de una rutina saludable. Aportan además un estímulo necesario para comenzar el día con mayor energía y concentración. Es un hábito sencillo con grandes propiedades protectoras para el organismo.