¿Quién fue Séneca y por qué su influencia llegó hasta el emperador y el Senado romano?

La vida moderna avanza a un ritmo acelerado. Las notificaciones constantes, la incertidumbre económica, el exceso de información y la presión por cumplir expectativas han provocado que millones de personas vivan con estrés, ansiedad y una sensación permanente de agotamiento mental.

Paradójicamente, muchos de esos problemas no provienen únicamente de lo que ocurre en el exterior, sino de la forma en que la mente interpreta los acontecimientos. Anticipar desgracias, obsesionarse con el futuro o intentar controlar aquello que depende del azar son hábitos que afectan el bienestar cotidiano.

Adiós estrés.

Mucho antes de que existieran los psicólogos modernos o las terapias contemporáneas, un filósofo romano ya reflexionaba sobre estas dificultades. Su nombre era Lucio Anneo Séneca, y sus enseñanzas, inspiradas en el estoicismo, siguen siendo utilizadas por millones de personas para aprender a vivir con mayor serenidad.

Las enseñanzas de Séneca que siguen ayudando a vivir con menos estrés

Una de las ideas más conocidas de Séneca resume gran parte de su filosofía: “Hay más cosas que nos asustan que cosas que nos hieran verdaderamente, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad.” Con esta frase invita a reconocer que buena parte del sufrimiento nace de escenarios que la mente crea antes de que ocurran.

Otra enseñanza vigente aparece en la célebre reflexión: “No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.” Para el pensador romano, la claridad sobre los propios objetivos era indispensable para evitar vivir reaccionando a las circunstancias sin un propósito definido.

Séneca también insistía en aceptar aquello que escapa al control personal. Frases como “Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna determina su final”, “La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad” y “Las dificultades fortalecen a la mente como el trabajo lo hace con el cuerpo” recuerdan que el crecimiento depende más de la actitud frente a los problemas que de evitar los obstáculos.

El estoicismo: una filosofía de más de 2.000 años que volvió a conquistar el siglo XXI

El pensamiento de Séneca forma parte del estoicismo, una corriente filosófica nacida en la antigua Grecia que alcanzó gran influencia durante el Imperio romano.

Su principio fundamental consiste en distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que pertenece al azar, aprendiendo a invertir la energía únicamente en lo primero.

Filosófos estoicos

En pleno siglo XXI, esta filosofía vive un notable renacimiento. Empresarios, deportistas, psicólogos, líderes y millones de lectores han redescubierto las enseñanzas estoicas como una herramienta para enfrentar el estrés, la incertidumbre, las pérdidas y los cambios constantes.

Muchas de sus ideas coinciden con principios que hoy emplean diversas corrientes de la psicología, como evitar la rumiación, aceptar la realidad y fortalecer el autocontrol emocional.

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Aunque el estoicismo no sustituye la atención profesional cuando existe un trastorno de salud mental, sí ofrece principios prácticos para cultivar resiliencia, mantener la calma ante la adversidad y reducir el sufrimiento provocado por pensamientos que escapan de la realidad. Su permanencia durante más de dos mil años demuestra que algunas preguntas esenciales de la condición humana siguen siendo las mismas.

¿Quién fue Séneca y por qué su influencia llegó hasta el emperador y el Senado romano?

Lucio Anneo Séneca nació alrededor del año 4 a. C. en Córdoba, dentro de la Hispania romana, hoy España y se convirtió en uno de los filósofos, escritores y oradores más influyentes de su tiempo.

Gracias a su formación intelectual y a su habilidad política, alcanzó un lugar destacado en la vida pública de Roma.

Su prestigio lo llevó a integrarse al Senado romano y, años después, fue elegido como tutor y consejero del joven Nerón antes de que este llegara al trono imperial.

Momentos de paz interior en medio de caos sí es posible.

Durante los primeros años de gobierno del emperador ejerció una importante influencia en las decisiones políticas del Imperio, al tiempo que escribía ensayos y cartas dedicadas a la ética, la virtud y el dominio de las emociones.

Con el paso del tiempo, la relación con Nerón se deterioró y Séneca terminó siendo acusado de participar en una conspiración contra el emperador. Obligado a quitarse la vida en el año 65 d. C., dejó una obra que ha sobrevivido durante casi dos milenios y que continúa siendo una de las principales referencias para quienes buscan aprender a vivir con mayor equilibrio, fortaleza y tranquilidad frente a las dificultades.