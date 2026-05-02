Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, amplió su red de descuentos y beneficios en supermercados y en el mes de mayo habrá promociones de lunes a domingo en diferentes cadenas. En el mes de mayo, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar beneficios de todo tipo en diversos supermercados, lo cual pude generar un importante ahorro. En tanto, las promociones que se encuentran vigentes con la billetera digital del Banco Provincia son: Para crear una Cuenta DNI y poder aprovechar todos los beneficios que dispone para sus clientes, se deben seguir una serie de pasos: Una vez completado el registro, la cuenta queda habilitada para operar. Desde ese momento, se puede enviar y recibir dinero, pagar servicios y acceder a beneficios exclusivos dentro de la billetera digital de Banco Provincia.