Shutterstock (editado con IA) - El Cronista Audiencias

Los movimientos de dinero realizados a través de bancos y billeteras virtuales están alcanzados por distintos parámetros de información ante ARCA.

En septiembre, las entidades financieras deberán reportar determinadas operaciones cuando superen los montos establecidos por el organismo recaudador.

Esto no significa que exista un límite para transferir dinero ni que una operación quede automáticamente bloqueada al superar esas cifras.

Cuánto dinero se puede transferir en septiembre

Para las personas humanas, uno de los parámetros establecidos por ARCA se ubica en $50 millones mensuales para las acreditaciones acumuladas.

En el caso de las personas jurídicas, el monto de referencia baja a $30 millones acumulados durante el mes.

Estos valores funcionan como umbrales de información para las entidades financieras y no como topes máximos que los clientes tengan prohibido superar.

Para las personas humanas, uno de los parámetros establecidos por ARCA se ubica en $50 millones mensuales para las acreditaciones acumuladas. (Fuente: Shutterstock)

Por eso, una persona puede realizar una transferencia por un monto superior al parámetro establecido. La operación no queda automáticamente bloqueada ni genera por sí misma una infracción.

Sin embargo, existen operaciones que pueden quedar informadas a ARCA, por lo que se aconseja tomar nota al respecto.

Qué operaciones pueden quedar informadas a ARCA

Además de las acreditaciones, el régimen contempla diferentes movimientos realizados dentro del sistema financiero.

Uno de los parámetros que más interesa a quienes utilizan cajeros automáticos corresponde a las extracciones de efectivo.

En este caso, el umbral informativo es de $10 millones acumulados durante el mes, tanto para personas humanas como para personas jurídicas.

También existen parámetros específicos para otras operaciones financieras:

Plazos fijos de personas humanas: $100 millones.

Plazos fijos de personas jurídicas: $30 millones.

Extracciones de efectivo: $10 millones mensuales.

Acreditaciones de personas humanas: $50 millones mensuales.

Acreditaciones de personas jurídicas: $30 millones mensuales.

Los montos establecidos determinan cuándo las entidades deben incorporar esas operaciones a la información que presentan ante ARCA.

Qué pasa si una operación supera los montos establecidos

En lo que respecta a las extracciones de efectivo, el umbral informativo es de $10 millones acumulados durante el mes, tanto para personas humanas como para personas jurídicas. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Miguel AF

Superar uno de estos parámetros no significa que ARCA vaya a bloquear automáticamente el dinero ni que el contribuyente vaya a recibir una multa.

La información permite al organismo contar con datos para realizar controles y eventualmente cruzar los movimientos con la situación fiscal de cada contribuyente.

Por eso, resulta importante poder justificar el origen de los fondos cuando una operación requiera documentación respaldatoria.

Entre los comprobantes que pueden servir para acreditar una operación se encuentran:

Facturas y recibos.

Comprobantes de transferencias.

Documentación relacionada con la venta de bienes.

Constancias que permitan demostrar el origen de los fondos.

En el caso de las billeteras virtuales, ARCA también establece parámetros específicos para las operaciones que las entidades alcanzadas deben informar.

Por eso, no existe un monto máximo que una persona pueda transferir en septiembre sin que ARCA pueda recibir información. Los valores funcionan como umbrales de reporte y no como límites para mover dinero.