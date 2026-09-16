El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.

Un colectivero tuvo un gesto solidario que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Al advertir que una pasajera mayor tenía dificultades para caminar, detuvo la unidad, pidió permiso a los demás pasajeros y se bajó para acompañarla hasta la puerta de su casa.

La escena ocurrió en el barrio porteño de Palermo y fue registrada por una de las personas que viajaban en el colectivo. En las imágenes se observa al chofer caminando junto a la mujer, que avanzaba con dificultad, mientras la unidad permanecía detenida a pocos metros.

Según trascendió, la pasajera se había caído y se encontraba sola. Ante esa situación, el conductor decidió ayudarla para que pudiera llegar segura hasta su domicilio.

Los pasajeros respaldaron la decisión y algunos incluso aplaudieron al chofer. La situación también tuvo un momento de humor cuando uno de los usuarios le reclamó, entre risas, que él también esperaba recibir el mismo trato.

El video fue compartido en redes sociales por la usuaria @conivinito y generó una gran cantidad de reacciones. La escena volvió a poner en primer plano los pequeños gestos de solidaridad que pueden aparecer en situaciones cotidianas y que, muchas veces, terminan trascendiendo a partir de una imagen o un video.