Por la Ley de Sucesiones | Los herederos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento (foto: archivo).

Cuando una persona fallece y deja bienes, sus familiares pueden acceder a la herencia de acuerdo con las reglas establecidas por la ley o mediante un testamento válido.

Sin embargo, figurar como heredero o beneficiario no garantiza en todos los casos que finalmente pueda recibir los bienes.

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla la denominada indignidad sucesoria, una figura que permite excluir de una sucesión a determinadas personas cuando incurrieron en alguna de las conductas previstas por la normativa.

¿Cuándo un heredero puede ser declarado indigno?

El Código Civil y Comercial establece diferentes causas de indignidad sucesoria. Entre las principales se encuentran:

Haber cometido un delito doloso contra el fallecido o determinadas personas de su familia.

Haber maltratado gravemente al causante u ofendido su memoria en determinadas circunstancias.

Haber incumplido determinadas obligaciones alimentarias .

Haber realizado acusaciones o denuncias graves contra el fallecido en los casos contemplados por la ley.

Haber utilizado engaños, violencia o maniobras para influir sobre la voluntad del causante.

Haber falsificado, alterado, ocultado o sustraído el testamento .

Haber impedido que el fallecido pudiera realizar o modificar libremente sus disposiciones testamentarias.

Estas situaciones pueden afectar tanto a familiares como a otras personas que hayan sido designadas como beneficiarias de una sucesión.

¿Qué pasa si el heredero aparece en el testamento?

(foto: archivo).

Una de las principales dudas es si una persona puede perder la herencia pese a haber sido incluida expresamente en el testamento.

La inclusión en el documento no elimina las causas de indignidad establecidas por el Código. Si se acredita judicialmente una de ellas, el heredero puede ser excluido de la sucesión .

Por eso, no alcanza con demostrar que el fallecido había dejado escrito que determinada persona debía recibir sus bienes. También deben respetarse las condiciones establecidas por la legislación sucesoria.

¿La indignidad se aplica automáticamente?

No. La existencia de una conducta que podría encuadrar en una causa de indignidad no elimina por sí sola el derecho a heredar.

La exclusión debe ser reclamada mediante una acción judicial después de abierta la sucesión. Allí deberán presentarse las pruebas necesarias para demostrar que se produjo alguna de las situaciones previstas por el Código.

Esto significa que una simple denuncia o una investigación judicial no equivale automáticamente a perder una herencia.

¿Puede perdonarse una causa de indignidad?

El Código también contempla la posibilidad de que el causante perdone la indignidad.

Una de las situaciones previstas se produce cuando posteriormente realiza un testamento en el que beneficia a la persona que había incurrido en una causa de indignidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

En consecuencia, cada sucesión debe analizarse de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.