En la Ciudad de Buenos Aires, renovar dos de los ambientes más importantes dentro de una vivienda se volvió un gasto difícil de evitar pero también muy costoso. Un nuevo relevamiento muestra que actualizar un baño y una cocina chica ronda los $ 17,5 millones, cifra que se mantiene relativamente estable si se la mide en dólares, pero que en pesos viene con aumentos claros mes a mes. Según el análisis elaborado por Reporte Inmobiliario, el presupuesto combinado equivale a unos u$s 11.793 al dólar blue de febrero, lo que explica cierto freno en la caída del valor real de estas obras. Para un baño de 3,75 m² con 2,5 metros de altura, la reformación completa llega a los $ 8,27 millones. El presupuesto incluye la renovación total del espacio: Al desglosar gastos, se ve cómo se distribuye hoy la inversión: La mayoría de los costos se explican por trabajos esenciales como instalar el vanitory, renovar caños, colocar cerámicos o montar una bañera nueva. Para una cocina de 5,6 m², el costo trepa a $ 9,23 millones. La cifra contempla tareas que suelen encarecer cualquier proyecto: La cocina se mantiene como el ambiente más costoso de intervenir debido al volumen de materiales y al peso de la mano de obra especializada. Aunque las cifras en pesos avanzan con fuerza —17,65% de aumento interanual en baños y 15,83% en cocinas—, la lectura cambia cuando se mira la evolución en dólares. En moneda estadounidense, los costos muestran una leve baja: No obstante, desde plataformas como Zonaprop advierten que, en el último mes, los valores en dólares volvieron a subir cerca de 7,5%, lo que deja en claro la volatilidad del mercado de reformas. El arquitecto José Rozados Gómez Picasso explica que la mitad del presupuesto corresponde a la mano de obra, un componente que no suele bajar porque depende del costo laboral y del tiempo que demanda cada proyecto. El otro 50% se reparte entre materiales, muchos de ellos de producción local o con dificultades de importación. Por eso, incluso en escenarios de tipo de cambio estable, el impacto de traer insumos del exterior es limitado y los precios no muestran caídas fuertes. Con costos dolarizados que se mueven poco y precios en pesos que siguen en alza, los especialistas no anticipan una baja en el corto plazo. Para quienes planean reformar, la recomendación es clara: definir rápido el presupuesto, pedir varios y evaluar alternativas locales para reducir la variación entre un mes y otro.