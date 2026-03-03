Durante años, las mamparas fueron sinónimo de modernidad en el baño. Transparentes, minimalistas y prácticas, parecían la evolución natural de la clásica cortina plástica. Sin embargo, las nuevas corrientes en diseño de interiores están marcando un giro: en 2026 gana espacio una alternativa más estructural y con fuerte impronta estética. El protagonista es el tabique divisor, una pared fija que delimita la zona de ducha sin necesidad de puertas ni paneles móviles. A diferencia del vidrio, esta opción se construye con materiales sólidos y se integra desde el inicio al diseño del ambiente. Puede realizarse en: El resultado es un baño con mayor sensación de estructura y continuidad visual. Uno de los principales motivos de su auge es la practicidad, ya que al no contar con herrajes, rieles ni superficies vidriadas expuestas, el mantenimiento diario resulta más simple y duradero en el tiempo. Los especialistas en decoración destacan varios puntos a favor: El tabique deja de ser solo un divisor y se convierte en un recurso de diseño. Funciona tanto en baños minimalistas como en propuestas industriales o rústicas. Al tratarse de una estructura fija, reduce el desgaste que suelen sufrir las mamparas con el uso. Permite sumar nichos, estantes empotrados o detalles funcionales dentro de la misma pared. Al planificar una renovación, los diseñadores sugieren pensar este elemento como parte central del proyecto. Puede construirse: Además, ofrece la posibilidad de incorporar iluminación indirecta, revestimientos con textura o combinaciones de materiales como madera y metal, generando un efecto más cálido y contemporáneo.. La tendencia 2026 apunta a espacios más integrados, con materiales nobles y menos elementos móviles. Y en ese escenario, los tabiques pisan fuerte.