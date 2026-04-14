Pintar una casa no es solo una cuestión estética, sino que también es una tarea clave para proteger paredes y superficies del paso del tiempo. En 2026, los costos de este trabajo volvieron a actualizarse y pueden variar de forma considerable según las condiciones de cada vivienda, de acuerdo con un relevamiento del sector inmobiliario elaborado por RE/MAX. El precio final depende de varios factores, desde el estado de las paredes hasta la calidad de los materiales y la mano de obra elegida. Por eso, dos casas similares pueden tener presupuestos muy distintos, según coinciden especialistas del rubro. Aunque no existe una tarifa fija en el mercado, las estimaciones actuales indican que pintar una vivienda de 100 metros cuadrados cuesta entre $ 2.000.000 y $ 3.000.000 solo en mano de obra. Ese valor incluye todo el proceso necesario para lograr un buen resultado: La cantidad de capas influye directamente en el consumo de pintura y en el tiempo de trabajo. En condiciones normales, un equipo de dos o tres personas puede completar la tarea en un plazo de cinco a ocho días hábiles. A la mano de obra se suma el costo de los insumos, que representa una parte importante del presupuesto total. Para una casa de tres habitaciones o aproximadamente 100 m2, los materiales pueden costar entre $ 800.000 y $ 900.000 si se opta por productos de calidad media. La cantidad de pintura necesaria depende de: En cuanto a los tiempos, la pintura suele secar al tacto en una o dos horas, pero el secado completo puede tardar: Si se suman todos los factores, el valor total para pintar una vivienda de 100 metros cuadrados en 2026 puede superar los $ 3.000.000 y acercarse a los $ 4.000.000. El monto final dependerá de las decisiones que se tomen en cada etapa, desde el tipo de pintura hasta el nivel de reparación que necesiten las paredes. El estado previo de la vivienda es uno de los puntos que más impacta en el costo final. Las paredes deterioradas requieren arreglos adicionales que aumentan tanto la mano de obra como los materiales. También influyen: Estos elementos pueden extender los tiempos de ejecución y elevar el presupuesto inicial. No todos los trabajos tienen el mismo costo. Las fachadas suelen ser más caras porque requieren productos resistentes a la intemperie, lo que eleva el precio de los materiales. Además, las condiciones climáticas juegan un rol clave en exteriores, ya que pueden afectar el secado y prolongar los plazos de obra. En cambio, los ambientes interiores permiten un proceso más controlado y uniforme.