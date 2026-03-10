En 2025, el microcemento se establece como el revestimiento más demandado en nuevas construcciones y remodelaciones. Arquitectos, diseñadores y propietarios lo seleccionan por su estética pulcra, resistencia al desgaste y capacidad para adaptarse a múltiples superficies. Este material proporciona una superficie continua, sin juntas, lo que genera una sensación de amplitud y orden. Además, se puede aplicar sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin necesidad de retirar el revestimiento anterior. Esto disminuye los tiempos de obra y los costos de instalación. Ya no se considera únicamente una moda: es una solución funcional que satisface las exigencias contemporáneas del diseño interior y exterior. Las razones por las que el microcemento se posiciona favorablemente son evidentes: Además, su aplicación rápida y su bajo espesor lo convierten en una opción ideal para reformas sin necesidad de realizar obras pesadas. Aunque puede presentar un costo inicial superior al de otros revestimientos como cerámica o piso flotante, su durabilidad y escaso mantenimiento lo transforman en una inversión a largo plazo. Es fundamental considerar que el precio del microcemento fluctúa en función del tipo de aplicación, la superficie y el profesional encargado de su instalación. Aunque comenzó como una solución para pisos, actualmente se utiliza en: Su acabado puede ser mate, satinado o brillante y es posible personalizarlo con pigmentos para obtener tonos neutros, cálidos o fríos.