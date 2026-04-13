En Argentina, donde el clima húmedo es moneda corriente en ciudades como Buenos Aires o Rosario, convivir con manchas en las paredes parece una batalla perdida. Sin embargo, antes de salir corriendo a comprar una pintura impermeabilizante o llamar a un albañil, es fundamental saber qué tipo de humedad tenés. No todas las humedades son iguales: algunas vienen de adentro y otras de afuera. Para diferenciar la condensación de la filtración, existe un método científico casero que solo requiere un rollo de papel aluminio. Este truco no busca “tapar” el problema, sino funcionar como un termómetro de diagnóstico. El papel aluminio actúa como una barrera de vapor. Al sellarlo contra la pared, aislás esa zona y obligás a la humedad a manifestarse. Pasado el tiempo, despegalo y fijate bien dónde están las gotitas de agua: Más allá de lo estético, el moho y los hongos (como el Stachybotrys chartarum) desprenden esporas que pueden causar rinitis, asma y empeorar cuadros alérgicos. Detectarlo a tiempo con un trozo de aluminio te permite actuar antes de que el hongo se vuelva una amenaza para la salud de tu familia. Si bien muchos corren a tirar lavandina, esta a veces solo “decolora” el hongo pero no lo mata de raíz en superficies porosas. Una alternativa más ecológica y efectiva es el vinagre blanco. Si el problema es por condensación, hacé ventilación cruzada (abrí ventanas opuestas) al menos 15 minutos por día, incluso en invierno. Secar la ropa adentro de casa es el enemigo número uno de tus paredes; si no tenés otra opción, tratá de hacerlo en una habitación con la ventana entreabierta. Si después de limpiar la mancha y ventilar, el papel aluminio te sigue indicando que la humedad viene “de atrás”, es momento de invertir. Pintar encima de una filtración es tirar la plata: la pintura se va a englobar y el problema va a volver más fuerte en menos de seis meses.