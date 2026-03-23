La construcción tradicional podría tener un nuevo competidor. Se trata de un sistema basado en ladrillos fabricados a partir de botellas plásticas rellenas con residuos no reciclables, que permite construir casas en pocos días y a un costo menor al de los métodos convencionales. Los ecoladrillos se consolidan como una opción cada vez más elegida por su bajo impacto ambiental y sus cualidades técnicas. Además de reutilizar grandes volúmenes de plástico, funcionan como aislantes térmicos y acústicos, evitan la humedad y permiten levantar estructuras livianas. Los ecoladrillos son botellas plásticas tipo PET que se rellenan a presión con envoltorios y residuos plásticos limpios y secos que no pueden reciclarse, como paquetes de alimentos, bolsas de nylon o papeles metalizados. La clave del proceso está en compactar bien el material dentro de la botella, lo que le da rigidez y resistencia. Por un lado, este sistema reduce la cantidad de residuos que terminan en plantas de tratamiento o basurales, y por otro, genera un material de construcción versátil y económico. Con ecoladrillos se pueden levantar paredes, cercos, veredas y hasta viviendas completas, además de utilizarse con fines decorativos. En experiencias concretas, vecinos que adoptaron esta técnica destacaron que las paredes construidas con botellas no presentan filtraciones ni humedad, uno de los principales problemas de la construcción tradicional. Además, al tratarse de una estructura liviana, tampoco requiere grandes cimientos, ya que el peso del techo se apoya sobre una estructura de madera, mientras que las botellas funcionan como relleno y aislamiento. Una vez armadas las paredes, los ecoladrillos pueden recubrirse con distintos materiales, como revoque, placas de durlock o machimbre. El uso de ecoladrillos ofrece múltiples ventajas frente a los materiales tradicionales: