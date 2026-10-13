En esta noticia La comparación con Camioneros

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró, cerró en las últimas horas un acuerdo salarial que fija un incremento de 16% para el último trimestre del año , según pudo saber El Cronista.

El acuerdo también establece que los pilotos volverán a negociar en diciembre. En esa instancia, las partes discutirán los próximos incrementos salariales para el personal que representa el gremio.

El aumento de 16% en tres meses, que aún no fue homologado, equivale a un promedio cercano a 5,3% por mes .

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La comparación con Camioneros

El acuerdo de los pilotos contrasta con la paritaria que firmó el sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano. Ese gremio pactó mini aumentos mensuales que suman 9,9% en un semestre.

El incremento está escalonado en seis tramos y prevé que las escalas avancen con un 1,7% en noviembre y un 1,6% en diciembre.

La diferencia también alcanza a los plazos. Mientras Camioneros cerró una pauta para seis meses, APLA acordó un esquema de solo tres meses.

El acuerdo de APLA cubre los salarios de octubre, noviembre y diciembre 2026. En el último mes del año, el gremio de Biró volverá a sentarse a la mesa para definir la próxima etapa de la negociación.