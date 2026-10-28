Entrenar con el propio peso corporal puede ser una alternativa efectiva a las máquinas y las pesas.

No hace falta pagar una cuota mensual ni pasar horas entre máquinas para fortalecer los músculos y mejorar la condición física. La calistenia, una disciplina que utiliza el propio peso corporal como resistencia, es una alternativa para quienes buscan entrenar en casa, al aire libre o en espacios reducidos.

Sin embargo, elegir esta modalidad no significa que cualquier rutina sea suficiente. La frecuencia, la intensidad y los grupos musculares que se trabajan son factores fundamentales para que el entrenamiento contribuya a la salud.

En sus recomendaciones sobre actividad física, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que los adultos deben realizar ejercicios de fortalecimiento muscular que involucren los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Calistenia: qué dice la OMS sobre entrenar sin ir al gimnasio

La calistenia se basa en movimientos que utilizan el peso del cuerpo para generar resistencia. Entre los ejercicios más conocidos están las flexiones de brazos, las sentadillas, las dominadas y las planchas abdominales.

Esta modalidad permite adaptar los ejercicios a diferentes niveles de experiencia y no requiere necesariamente equipamiento especializado. Además, puede incorporarse a una rutina semanal sin depender de los horarios de un gimnasio.

Las recomendaciones internacionales respaldan la importancia de incorporar el entrenamiento de fuerza a los hábitos cotidianos. En este sentido, las pautas de la OMS sobre actividad física y sedentarismo destacan que fortalecer los principales grupos musculares dos o más días por semana aporta beneficios adicionales para la salud.

Cuántos días por semana hay que hacer calistenia para fortalecer los músculos

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Fuente: Freepik.

La frecuencia es uno de los aspectos centrales para organizar una rutina de entrenamiento. Según las directrices de la OMS, los adultos deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o superior al menos dos días por semana .

Esto no significa que entrenar dos veces garantice por sí solo todos los resultados posibles. La respuesta depende de la intensidad de los ejercicios, la progresión de la dificultad, la condición física de cada persona y la regularidad con la que se mantiene el hábito.

Una rutina de calistenia puede distribuirse en dos o más jornadas semanales . Lo importante es que el programa incluya ejercicios adecuados para los principales grupos musculares y que la dificultad se adapte a la capacidad individual.

Para quienes recién empiezan, una estrategia razonable consiste en realizar sesiones sencillas y aumentar gradualmente las repeticiones, las series o la dificultad de los movimientos.

La constancia es lo más importante: una rutina que se puede mantener en el tiempo suele ser más útil que un programa exigente que se abandona después de pocas semanas.

Qué grupos musculares hay que trabajar con ejercicios de peso corporal

Uno de los errores que conviene evitar al practicar calistenia es concentrarse únicamente en los músculos que resultan más visibles, como los abdominales o los bíceps.

Las recomendaciones de la OMS se refieren a los principales grupos musculares, por lo que es importante diseñar una rutina equilibrada que contemple diferentes movimientos.

Entre las alternativas que pueden incorporarse se encuentran:

Pectorales y tríceps: las flexiones de brazos permiten trabajar estos músculos y pueden adaptarse al nivel de cada persona.

Espalda y bíceps: las dominadas y sus variantes son opciones para entrenar la musculatura de la espalda y los brazos. Según el ejercicio elegido, puede ser necesario contar con una barra u otro punto de apoyo seguro.

Piernas y glúteos: las sentadillas y las estocadas ayudan a trabajar la musculatura del tren inferior.

Abdomen y zona media: las planchas y sus variantes permiten ejercitar los músculos que contribuyen a estabilizar el tronco.

Trabajar todo el cuerpo es más importante que acumular repeticiones de un único movimiento. Una rutina equilibrada permite distribuir el esfuerzo y evita dejar grupos musculares importantes fuera del entrenamiento.