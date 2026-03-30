El gobierno de Javier Milei autorizó mediante un decreto la participación de la Armada en un ejercicio militar multinacional que se realizará en aguas brasileñas durante abril de 2026. Se trata del ejercicio ACRUX, una maniobra militar combinada que se realiza de forma bienal desde 1999. Su objetivo central es mejorar el adiestramiento multinacional y la interoperabilidad entre las armadas de la Cuenca del Plata en operaciones fluviales. Es un ejercicio militar del que participan fuerzas navales, aeronavales e infantería de marina de cinco países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Cada edición busca estandarizar procedimientos de planeamiento y conducción de operaciones conjuntas. La edición 2026, la decimosegunda de la serie, tendrá lugar en aguas jurisdiccionales brasileñas. El ejercicio activo se desarrollará entre el 20 y el 26 de abril, en el tramo del río Paraguay comprendido entre la ciudad de Ladario y el km 1459, isla Tira Catinga. El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 203/2026 (DNU-2026-203-APN-PTE), firmado el 27 de marzo de 2026 y publicado en el Boletín Oficial ese mismo día. La norma autoriza expresamente la salida del territorio nacional de medios y personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ACRUX XII. El texto fue suscripto por el presidente Milei y sus ministros. El decreto se dictó bajo las facultades del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, debido a que el proyecto de ley correspondiente aún no había recibido tratamiento en la Cámara de Diputados. El Anexo I del decreto detalla con precisión los medios y efectivos autorizados. La Argentina participará con los siguientes recursos navales: El total asciende a 73 efectivos argentinos distribuidos en tres embarcaciones. El recorrido oficial está detallado en el Anexo I. Las unidades partirán el 3 de abril desde su base de asiento, ingresando primero a aguas paraguayas. Harán escala en el puerto de Asunción entre el 5 y el 6 de abril para reabastecerse. Luego continuarán hacia Puerto Murtinho, en Brasil, para una segunda carga de combustible y provisiones. Arribarán al Complejo Naval de Ladario el 16 de abril, cuatro días antes del inicio oficial del ejercicio. El regreso a aguas argentinas está previsto para el 5 de mayo de 2026. El marco conceptual del ACRUX XII simula una operación de paz ordenada por las Naciones Unidas en un entorno de crisis permanente. Bajo ese supuesto, las fuerzas participantes ejecutan patrullajes fluviales, desembarcos tácticos y verificación de procedimientos en condiciones lo más cercanas posible a las reales. Este enfoque permite que los efectivos argentinos entrenen para eventuales misiones internacionales, fortaleciendo las capacidades operativas de la Armada en escenarios complejos. El Anexo I del decreto precisa el presupuesto con exactitud. El costo total de la participación argentina asciende a $ 482.967.229,50 (pesos argentinos). Ese gasto será cubierto íntegramente con fondos presupuestarios de la Armada Argentina, dentro de la Jurisdicción 45 del Ministerio de Defensa, sin afectar partidas extraordinarias. Desde su primera edición en 1999, el ACRUX se consolidó como el principal foro de entrenamiento naval fluvial del Mercosur. Argentina fue sede en 2005, 2011, 2017 y más recientemente en 2024. La edición 2026 está respaldada por el Acta del XXII Comité Naval Operativo Argentina-Brasil, firmada el 22 de agosto de 2025. Ese documento promueve el intercambio entre fuerzas amigas para fortalecer la actuación conjunta en ríos. El ACRUX XII es, en definitiva, una inversión concreta en integración regional y capacidad de respuesta multinacional ante crisis fluviales en el corazón de Sudamérica.