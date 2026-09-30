El número que muestra la balanza no refleja por sí solo todos los cambios que pueden producirse durante el manejo del sobrepeso y la obesidad. La composición corporal, la capacidad para realizar actividades cotidianas y determinados parámetros metabólicos también pueden aportar información relevante sobre la evolución de una persona.

Caminar con mayor facilidad, subir escaleras con menos esfuerzo o realizar actividades cotidianas con menos limitaciones son ejemplos de cambios que pueden reflejar una mejoría en la capacidad funcional. También pueden observarse cambios en aspectos de la calidad de vida relacionados con la salud física y mental.

¿Qué cambios pueden observarse más allá del peso?

La capacidad funcional y la fuerza aportan información adicional a la evolución del peso corporal. Durante un proceso de pérdida de peso, preservar en la mayor medida posible la masa magra y la función muscular es relevante para mantener la movilidad, la autonomía y la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria.

Otros indicadores pueden aportar información según la situación de cada persona. El perímetro de cintura, la presión arterial y parámetros como la glucemia o el perfil lipídico pueden ser útiles para evaluar cambios en el riesgo cardiometabólico, siempre dentro de un seguimiento profesional.

Las personas que experimentan una pérdida de peso efectiva tienden a reportar un aumento en su energía diaria, permitiéndoles realizar sus actividades con menor esfuerzo y mayor disfrute, según detallan los especialistas.

Foto: Asociación obesidades en México.

Integrar hábitos sostenibles en la pérdida de peso

Por tratarse de una enfermedad crónica y multifactorial, el abordaje de la obesidad requiere estrategias integrales e individualizadas. Estas pueden incluir cambios en la alimentación, actividad física, intervenciones conductuales, seguimiento profesional y tratamiento farmacológico como los agonistas GLP-1. La OMS remarca que los medicamentos para el manejo del peso deben utilizarse como parte de un abordaje integral y no como una intervención aislada.

El seguimiento, por lo tanto, no debería centrarse únicamente en cuántos kilos muestra la balanza. La evolución de la composición corporal, la movilidad, la fuerza, determinados parámetros clínicos y la calidad de vida pueden ofrecer una visión más completa de los cambios asociados al tratamiento.

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La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.