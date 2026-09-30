El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte por precipitaciones y tormentas eléctricas que afectarán a diez provincias dentro del territorio argentino durante el fin de semana.

Aunque las marcas térmicas se mantendrán elevadas durante gran parte del día, el desmejoramiento central y simultáneo se producirá durante la tarde y la noche del sábado 3 de octubre, momento en que el avance de un frente inestable desatará tormentas en la franja central, el Noroeste (NOA) y el Litoral (NEA).

Cuándo llegan las lluvias y por qué la noche del sábado será el momento crítico

Durante la primera parte del sábado 3 de octubre predominara el calor y la nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, alcanzando máximas de entre 23°C y 30°C.

Sin embargo, hacia la tarde/noche las condiciones meteorológicas cambiarán abruptamente . El ingreso de aire húmedo e inestable generará el desarrollo de tormentas eléctricas con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas por ráfagas de viento y eventual caída de agua en lapsos breves.

Cuáles son las 10 provincias afectadas y el pronóstico por región

El fenómeno abarcará a diez jurisdicciones del país, distribuidas en tres grandes bloques geográficos:

Región Centro y Litoral Sur

Santa Fe: Sábado con mínima de 13°C y máxima de 23°C. Lluvias y tormentas eléctricas concentradas hacia la tarde/noche.

Entre Ríos: Inestabilidad durante todo el día, intensificándose por la tarde y noche con marcas de entre 14°C y 24°C.

Córdoba: Tiempo caluroso por la tarde con máxima de 26°C, dando paso a tormentas eléctricas nocturnas.

Noroeste Argentino (NOA)

Tucumán: Sábado caluroso con pico de 30°C y desarrollo de tormentas hacia la noche.

Catamarca: Máxima de 30°C e inestabilidad con actividad eléctrica durante la franja nocturna.

Santiago del Estero: Jornada con mínima de 15°C y máxima de 27°C, cerrando el día con precipitaciones y tormentas aisladas.

Noreste Argentino (NEA)

Corrientes: Tarde cálida con 29°C de máxima y tormentas eléctricas hacia la noche.

Chaco: Mínima de 15°C y máxima de 29°C con desmejoramiento hacia la noche.

Formosa: Registro térmico máximo de 30°C y probabilidades de tormenta durante las últimas horas del sábado.

Misiones: sábado con mínima de 14°C, máxima de 27°C y tormentas nocturnas que se extenderán levemente hacia las primeras horas de la mañana del domingo.

SMN

Cómo evolucionará el tiempo durante el domingo 4 de octubre

Tras el paso del frente inestable durante la noche del sábado, las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse en la mayor parte del mapa nacional a partir de la mañana del domingo 4.