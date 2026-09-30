El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte por precipitaciones y tormentas eléctricas que afectarán a diez provincias dentro del territorio argentino durante el fin de semana.
Aunque las marcas térmicas se mantendrán elevadas durante gran parte del día, el desmejoramiento central y simultáneo se producirá durante la tarde y la noche del sábado 3 de octubre, momento en que el avance de un frente inestable desatará tormentas en la franja central, el Noroeste (NOA) y el Litoral (NEA).
Cuándo llegan las lluvias y por qué la noche del sábado será el momento crítico
Durante la primera parte del sábado 3 de octubre predominara el calor y la nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, alcanzando máximas de entre 23°C y 30°C.
Sin embargo, hacia la tarde/noche las condiciones meteorológicas cambiarán abruptamente. El ingreso de aire húmedo e inestable generará el desarrollo de tormentas eléctricas con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas por ráfagas de viento y eventual caída de agua en lapsos breves.
Cuáles son las 10 provincias afectadas y el pronóstico por región
El fenómeno abarcará a diez jurisdicciones del país, distribuidas en tres grandes bloques geográficos:
Región Centro y Litoral Sur
- Santa Fe: Sábado con mínima de 13°C y máxima de 23°C. Lluvias y tormentas eléctricas concentradas hacia la tarde/noche.
- Entre Ríos: Inestabilidad durante todo el día, intensificándose por la tarde y noche con marcas de entre 14°C y 24°C.
- Córdoba: Tiempo caluroso por la tarde con máxima de 26°C, dando paso a tormentas eléctricas nocturnas.
Noroeste Argentino (NOA)
- Tucumán: Sábado caluroso con pico de 30°C y desarrollo de tormentas hacia la noche.
- Catamarca: Máxima de 30°C e inestabilidad con actividad eléctrica durante la franja nocturna.
- Santiago del Estero: Jornada con mínima de 15°C y máxima de 27°C, cerrando el día con precipitaciones y tormentas aisladas.
Noreste Argentino (NEA)
- Corrientes: Tarde cálida con 29°C de máxima y tormentas eléctricas hacia la noche.
- Chaco: Mínima de 15°C y máxima de 29°C con desmejoramiento hacia la noche.
- Formosa: Registro térmico máximo de 30°C y probabilidades de tormenta durante las últimas horas del sábado.
- Misiones: sábado con mínima de 14°C, máxima de 27°C y tormentas nocturnas que se extenderán levemente hacia las primeras horas de la mañana del domingo.
Cómo evolucionará el tiempo durante el domingo 4 de octubre
Tras el paso del frente inestable durante la noche del sábado, las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse en la mayor parte del mapa nacional a partir de la mañana del domingo 4.
En provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa las probabilidades de lluvia caerán nuevamente a valores nulos o inferiores al 10%, acompañadas por un moderado descenso de las temperaturas máximas que rondarán los 23°C a 27°C bajo un cielo parcialmente nublado.