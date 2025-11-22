Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano Fuente: Shutterstock

A medida que se acerca diciembre, las escuelas de todo el país comienzan a organizar el cierre del ciclo lectivo 2025. Este año, el calendario fue diseñado siguiendo los lineamientos del Consejo Federal de Educación (CFE), que establece las pautas generales que deben respetar todas las jurisdicciones.

Asimismo, y si bien cada provincia define su propia agenda, las clases finalizarán a nivel nacional entre la segunda y tercera semana de diciembre para darle inicio a las vacaciones.

En tanto, desde 2024 rige un acuerdo clave el cual establece que el piso obligatorio de 190 días de clase, un estándar que supera el mínimo legal anterior de 180 días fijado por la Ley 25.864. Por tal motivo, el calendario escolar puede ser diferente entre las provincias.

Qué día terminan las clases escolares en cada provincia

El calendario escolar establecido para el año 2025 indicó que la finalización de las clases curriculares finalizarán entre el día viernes 12 de diciembre y el viernes 26 de diciembre inclusive.

Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano Fuente: Archivo

De tal modo, las escuelas permanecerán abiertas y se dictarán los contenidos hasta las siguientes fechas, según cómo se fijó en cada una de las provincias:

Viernes 12 de diciembre : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Jueves 18 de diciembre : Santa Cruz.

Viernes 19 de diciembre : Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Lunes 22 de diciembre : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Viernes 26 de diciembre: La Pampa.

Con la ampliación a 190 días de clase completos se busca consolidar el tiempo efectivo de aprendizaje y garantizar una mayor presencia de estudiantes y docentes en las aulas, permitiendo que se abarquen más contenidos.

CABA definió qué día empiezan las clases en 2026

De cara al inicio lectivo del próximo año, el Gobierno porteño ratificó que se dictarán 190 días de clases completos con el fin de cumplir con la normativa vigente del Consejo Federal de Educación.

Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano Fuente: Archivo

En este sentido, el inicio de las clases a nivel inicial y primario serán el miércoles 25 de febrero de 2026, mientras que para los institutos de educación secundaria se fijó como fecha de comienzo el lunes 2 de marzo.

Por su parte, la finalización del ciclo lectivo 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó establecida para el viernes 18 de diciembre en todos los niveles.