El Papa León XIV llegará a España el 6 de junio y abrirá una semana de actos religiosos, institucionales y sociales que movilizará a miles de personas. La agenda ya tiene fechas y sedes centrales, aunque la organización insiste en un punto práctico: quienes quieran asistir a los actos deberán atender el cronograma de la visita del Papa y completar la inscripción correspondiente. El viaje se extenderá hasta el 12 de junio y pasará por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La Santa Sede confirmó el Viaje Apostólico a España en su calendario oficial, y la Conferencia Episcopal Española detalló que el Pontífice recorrerá cerca de 2500 kilómetros durante seis días, con más de 20 actos y hasta 17 intervenciones entre discursos y homilías. El primer tramo será en Madrid, donde León XIV aterrizará el sábado 6 de junio por la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí será recibido por los Reyes y otras autoridades. Después se trasladará al Palacio Real para un encuentro institucional de bienvenida, según la agenda difundida por la Conferencia Episcopal Española. Ese mismo día por la tarde visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar. Luego llegará uno de los primeros momentos masivos: una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, que culminará con una Adoración Eucarística. Previamente, se señalaba que el lema elegido para el viaje es “Alzad la mirada” y que el himno creado para la ocasión se titula “Alza la mirada”. El domingo 7 de junio será una de las jornadas más importantes en la capital. Por la mañana, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y, después, una procesión eucarística por la zona cercana. Por la tarde participará en el acto Tejer Redes, en el Movistar Arena, con representantes de la cultura, el arte y la economía. El lunes 8 de junio tendrá una fuerte carga institucional. León XIV recibirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura y después acudirá al Congreso de los Diputados. La Conferencia Episcopal Española informó que, por primera vez en la historia del país, un Papa se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Luego mantendrá un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. La parada madrileña terminará el martes 9 de junio por la mañana con un encuentro con voluntarios en IFEMA. Desde allí, el Pontífice viajará a Barcelona, donde rezará la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Al final de la tarde presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1, en la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, y luego irá a la Abadía de Montserrat para presidir el rezo del Santo Rosario. Por la tarde se reunirá con organizaciones de caridad y asistencia en la Iglesia de San Agustín. Después celebrará la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inaugurará la Torre de Jesucristo del templo. La publicación cronograma del Papa León XIV busca que aquellas personas que quieran participar de la jornadas no se queden fuera de los actos con control de acceso o llegar tarde a zonas ya cerradas por seguridad y aforo. La web oficial de inscripción indica que los asistentes deben registrarse para los eventos de 2026 en Madrid, Barcelona y Canarias, gestionar su grupo, seleccionar actos y recibir un QR de acceso. La asistencia a los actos será gratuita, aunque con inscripción previa individual o a través de grupos, como parroquias, colegios, institutos de vida consagrada o movimientos. Esa inscripción permitirá a la organización distribuir mejor a los asistentes y prever necesidades logísticas. El último tramo será en Canarias. El jueves 11 de junio, León XIV aterrizará en Gran Canaria y visitará el Puerto de Arguineguín para conocer realidades de acogida a migrantes. Por la tarde celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria. El viernes 12 viajará a Tenerife, visitará a migrantes del Centro Raíces y cerrará el viaje con una misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife antes de regresar a Roma.