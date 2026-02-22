El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a distintas provincias del país durante el domingo 22 de febrero, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas, caída de granizo y actividad eléctrica. El organismo oficial advirtió que los fenómenos pueden provocar anegamientos temporales, interrupciones en actividades cotidianas y reducción de la visibilidad en zonas puntuales. Según el último informe del SMN, las áreas con advertencia incluyen sectores de: Las tormentas podrían registrarse de forma aislada o localmente fuertes, con acumulados significativos de agua en cortos períodos. El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades diarias. En estos casos, el SMN recomienda: El organismo prevé que las condiciones inestables continúen en parte de la semana en el norte y centro del país, con temperaturas elevadas y probabilidad de nuevas tormentas en algunas zonas.