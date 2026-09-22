En esta noticia ¿Cómo será la agenda del papa León XIV?

El Gobierno nacional confirmó este martes un esquema de feriados por la visita del papa León XIV, siendo el lunes 9 de noviembre el día de asueto para todo el territorio. El Sumo Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre en Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba habrá feriados limitados a las jurisdicciones específicas.

Asimismo, en el evento en el Palacio Libertad -que tendrá lugar el domingo, en el que llegaría el Papa a la ciudad-, estarán invitados los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad, todos los diputados, senadores y el Poder Judicial. “Hablará su santidad y Javier Milei. Estarán todos los actores políticos e institucionales. Me limito a esos dos puntos”, señaló en diálogo con la prensa.

Esta misma semana, el canciller Pablo Quirno, Monteoliva, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach presentaron la agenda completa de la visita en una conferencia de prensa conjunta. Tal como adelantó la ministra de Seguridad, el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.

¿Cómo será la agenda del papa León XIV?

La agenda confirmada por el Vaticano comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue a Aeroparque procedente de Montevideo y sea recibido con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.

Ese mismo día, pero en horas de la tarde, tendrá un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Al día siguiente, el lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y con líderes de otras confesiones religiosas en el Palacio San Martín, y cerrará la jornada con las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 el sumo pontífice viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la Fábrica Argentina de Aviones y se reunirá con el clero local, antes de regresar a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. La despedida está prevista para el miércoles 11: por la mañana visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján, para partir esa tarde hacia Lima, última escala de una gira que también incluyó a Uruguay.