La transformación del sistema financiero argentino no pasa solamente por la incorporación de nuevas tecnologías. También involucra el acceso al crédito, la evolución de los medios de pago, la infraestructura que sostiene los servicios financieros y el uso de los datos para desarrollar nuevos productos.

Ese será el eje del último encuentro de los Fintech Meetups 2026, el ciclo federal organizado por la Cámara Argentina Fintech para reunir a representantes de bancos, fintech, empresas tecnológicas, medios de pago y organismos públicos.

La última parada será Córdoba, donde este jueves 24 de septiembre se realizará una jornada con Banco de Córdoba como anfitrión. La agenda pondrá el foco en el estado del crédito en la Argentina, la transformación del sistema financiero, las stablecoins, la infraestructura tecnológica y la identidad digital.

Fintech Meetups Córdoba: crédito y financiamiento en Argentina

El crédito abrirá la agenda temática con el panel “El estado del crédito en Argentina”. Marcelo Fernández, director comercial de Negocios Corporativos de Banco de Córdoba; Juan Pablo Mon, CEO de Bezza; Carlos Mendive, Digital Lending & Structured Credit de Poincenot; y Federico Chimento, CFO de Moni , analizarán la situación del mercado, los cambios en los modelos de financiamiento y las oportunidades para ampliar el acceso al crédito.

La conversación será moderada por Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

La apertura del encuentro estará a cargo de Biocca; Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech; y Raúl Paolasso, presidente del Banco de Córdoba.

¿Cómo cambia el sistema financiero y los medios de pago?

El segundo bloque llevará por título “Una mirada sobre la transformación del sistema financiero”. Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon; Gonzalo Rodríguez, director de Tecnología de Banco de Córdoba; Bruno Cerisoli, Head of Payfacs & Partners de Payway; Agustín Ferranti, gerente de Transformación Digital de Banco Coinag; y Hernán Olivieri, Strategic Relationships Manager de PAGOS360 participarán del panel.

El debate abordará la evolución de las entidades financieras, la infraestructura tecnológica y los nuevos modelos de pago. La moderación estará a cargo de Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina Fintech.

Stablecoins: qué lugar ocupan en los nuevos medios de pago

Las stablecoins tendrán un bloque específico dentro del encuentro. Antonia De Souza, Head of Blockchain & Cryptocurrencies de Visa , estará a cargo del keynote “Stablecoins y la nueva era de los pagos”.

La presentación analizará el crecimiento de estos activos y las oportunidades que, según los organizadores, abren para el desarrollo de nuevos esquemas de pago y servicios financieros.

Infraestructura tecnológica para nuevos servicios financieros

La jornada continuará con el panel “Infraestructura para una nueva era de servicios financieros”. Allí participarán Román Sarria, Founder & CEO de SUGA; Mariano Zibbechi, SVP Head of Operations Americas de Intive; Matías Giorgio, Principal Architect & Engineering Director de Veritran; y José Manuel Recio, CCO de OpenPass .

La conversación será moderada por Alejandro Vaamonde, director Fintech de Mastercard y estará centrada en la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuevos servicios financieros.

Identidad digital y datos abiertos: el último eje del Fintech Meetup

El cierre de la agenda estará dedicado al papel de los datos en el sistema financiero. El panel “Identidad y Open Data: el poder de los datos para una nueva economía” reunirá a Diego Kaufman, Sales Manager de 4i Digital; Liliana Jones, Digital Product Lead de Banco de Córdoba; y Pablo Huerta, CEO de Penta Security Solutions.

Los participantes conversarán sobre identidad digital, intercambio de información, seguridad y las posibilidades de avanzar hacia un sistema de datos más abierto e interoperable. La moderación estará a cargo de Gerardo Adrián Cambiagno, director general de Transformación Digital del Gobierno de Córdoba.

Fintech Meetups 2026: de Buenos Aires a Córdoba

La edición 2026 de los Fintech Meetups recorrió distintas ciudades argentinas. El ciclo contempló encuentros en Buenos Aires, Neuquén, Salta y Córdoba, con una agenda orientada a vincular la innovación financiera con las particularidades productivas y tecnológicas de cada región.

En Neuquén, el encuentro puso el foco en Vaca Muerta, el desarrollo productivo y el papel del crédito, los pagos y la infraestructura financiera. Córdoba cerrará ahora el recorrido con una agenda concentrada en la transformación del sistema financiero y las nuevas herramientas vinculadas al dinero y los datos.

En Neuquén, el encuentro puso el foco en Vaca Muerta Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Córdoba es uno de los principales polos del ecosistema financiero y tecnológico del país y un lugar imprescindible para seguir ampliando esta conversación federal”, afirmó Mariano Biocca.

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech agregó que reunir a referentes de la industria y del sector público permite abordar “los desafíos y oportunidades que tenemos en torno al crédito, la evolución de los pagos, la infraestructura y el uso de los datos”.

Cámara Argentina Fintech: qué es y cuántas empresas reúne

Los Fintech Meetups son impulsados por la Cámara Argentina Fintech en colaboración con CMS Latam. El objetivo del ciclo es federalizar la conversación sobre innovación financiera y acercar el debate sobre el futuro del dinero a los principales hubs tecnológicos del país.

La Cámara Argentina Fintech agrupa a más de 400 empresas del ecosistema fintech. La organización fue creada en 2017 y trabaja sobre innovación financiera, nuevos modelos de negocio y el desarrollo de un sistema financiero “más abierto, competitivo y eficiente”.

La jornada de Córdoba se realizará el jueves 24 de septiembre y reunirá a representantes de distintos sectores vinculados con las finanzas y la tecnología.

Más información e inscripciones: www.fintechmeetups.com.