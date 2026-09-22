La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio este martes una rueda de prensa sobre la visita que hará el papa León XIV a la Argentina a principios de noviembre y pidió “evitar” poner al Sumo Pontífice “en uno u otro lado de la grieta”, mientras que admitió que “hay temas en los que no hay coincidencias” con el Gobierno.

García Cuerva habló sobre los encuentros con el Gobierno Nacional para la organización del arribo de León XIV e indicó: “No tenemos reuniones con el presidente (Javier Milei), pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia” y adelantó: “Se dará un encuentro interreligioso el lunes próximo por la tarde”.

En esa línea destacó que “el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está trabajando muy bien con el de Seguridad Nacional”.

Si bien consideró que la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nuestro país “es una muy buena intención para acercar puntos de acuerdo entre Milei y el Papa, también hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias”.

En ese punto, “creo que Quirno (el canciller) quiere acentuar lo que nos une, pero también hay cosas en las que tenemos diferencias”, luego de que el funcionario de Javier Milei dijera que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.

En otra parte de su discurso, se refirió a la transmisión oficial y confirmó que estará a cargo del Gobierno nacional. Luego monseñor Raúl Pizarro, precisó que “Pablo Quirno (canciller), Agustín Ezequiel Caulo (secretario de Culto) y María Inés Brogin Alba (subscretaria de Culto) son las tres primeras personas del Gobierno nacional con los que nos empezamos a reunir de manera más silenciosa pensando y soñando lo que hoy ya es una realidad”.

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“Pero esos tres no son los únicos. También la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, (la secretaria de Presidencia), Karina Milei y autoridades provinciales”, sumó. Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, puso el foco en el tema de la discapacidad, ya que el Sumo Pontífice, como informó la agencia de noticias NA, visitará el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de octubre.

“El tema de la discapacidad es un tema de agenda por tratarse de una situación delicada y por las familias afligidas debido a la vulnerabilidad que atraviesan” sus seres queridos, sostuvo.