En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este viernes, 18 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3601 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 18 de septiembre

1° 3601 11° 8682 2° 7937 12° 5751 3° 2009 13° 3532 4° 0435 14° 3387 5° 3049 15° 8236 6° 5079 16° 6753 7° 2966 17° 2942 8° 4427 18° 2621 9° 0386 19° 4776 10° 2487 20° 8826

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua simboliza emociones y el estado interno. Agua clara indica paz, limpieza y claridad de ideas; agua turbia señala confusión, estrés o problemas pendientes. Su temperatura y movimiento revelan intensidad y control emocional.

Si el agua fluye suave, indica renovación y armonía; si desborda o inunda, advierte de descontrol y temas que te superan. Beber agua sugiere sanación y energía; ahogarte en ella refleja miedos, ansiedad o bloqueo emocional.