En esta noticia

El mercado automotor argentino registró en julio de 2026 un total de 43.758 vehículos nuevos patentados, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En comparación con junio, los patentamientos tuvieron una variación negativa del 7,8%, mientras que frente a julio de 2025 se registró una caída interanual del 31,2%.

Te puede interesar

El Wi-Fi tiene las horas contadas: crean un sistema inalámbrico que alcanza velocidades de hasta 362 Gbps

Por su parte, las pick up, los SUV y sedán volvieron a ser los modelos que más se han elegido en la industria automotriz.

Los autos más vendidos en julio de 2026

Basado en el informe elaborado por ACARA, los vehículos 0 km que más ventas registraron durante el séptimo mes del año fueron:

  1. Fiat Cronos 2.122
  2. Ford Territory 1.564
  3. Toyota Yaris Cross 1.339
  4. Volkswagen Tera 1.199
  5. Peugeot 208 1.190
  6. Toyota Yaris 1060
  7. Chevrolet Tracker 919
  8. Chevrolet Onix 854
  9. Toyota Corolla Cross 804
  10. Peugeot 2008 718
  11. Volkswagen Polo 615
  12. Fiat Argo 610
  13. Volkswagen Taos 600
  14. Renault Kwid 600
  15. Volkswagen Nivus 584
El informe fue elaborado por ACARA.
El informe fue elaborado por ACARA.Shutterstock

Cuáles fueron las marcas más vendidas en julio

  1. Toyota 7.102
  2. Fiat 5.244
  3. Volkswagen 5.073
  4. Ford 4.165
  5. Chevrolet 3.704
  6. Renault 2.211
  7. Peugeot 1.906
  8. Citroen 1.452
  9. Mercedes Benz 1.192
  10. Jeep 994
  11. Nissan 966
  12. Byd 952
  13. Baic 615
  14. Hyundai 430
  15. Honda 422

Te puede interesar

Los 6 alimentos que ayudan a controlar y combatir el colesterol alto, según los cardiólogos

Cómo está el ranking de autos más vendidos en el año

Respecto de las ventas a nivel anual, Fiat volvió a ubicarse en lo más alto del podio con el Cronos, el cual se posicionó como el modelo más elegido por los argentinos en lo que va del año.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativaShutterstock

Por su parte, el top 3 se compone de la siguiente manera:

  • Fiat Cronos: 14.276
  • Peugeot 208: 12.744
  • Ford Territory: 12.192

En tanto, en el acumulado anual, Toyota es la marca con mayor número de patentamientos, seguida por Volkswagen. Dicho podio, se conforma por:

  • Toyota: 45.830
  • Volkswagen: 43.105
  • Fiat: 39.660