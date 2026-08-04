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El mercado automotor argentino registró en julio de 2026 un total de 43.758 vehículos nuevos patentados, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En comparación con junio, los patentamientos tuvieron una variación negativa del 7,8%, mientras que frente a julio de 2025 se registró una caída interanual del 31,2%.
Por su parte, las pick up, los SUV y sedán volvieron a ser los modelos que más se han elegido en la industria automotriz.
Los autos más vendidos en julio de 2026
Basado en el informe elaborado por ACARA, los vehículos 0 km que más ventas registraron durante el séptimo mes del año fueron:
- Fiat Cronos 2.122
- Ford Territory 1.564
- Toyota Yaris Cross 1.339
- Volkswagen Tera 1.199
- Peugeot 208 1.190
- Toyota Yaris 1060
- Chevrolet Tracker 919
- Chevrolet Onix 854
- Toyota Corolla Cross 804
- Peugeot 2008 718
- Volkswagen Polo 615
- Fiat Argo 610
- Volkswagen Taos 600
- Renault Kwid 600
- Volkswagen Nivus 584
Cuáles fueron las marcas más vendidas en julio
- Toyota 7.102
- Fiat 5.244
- Volkswagen 5.073
- Ford 4.165
- Chevrolet 3.704
- Renault 2.211
- Peugeot 1.906
- Citroen 1.452
- Mercedes Benz 1.192
- Jeep 994
- Nissan 966
- Byd 952
- Baic 615
- Hyundai 430
- Honda 422
Cómo está el ranking de autos más vendidos en el año
Respecto de las ventas a nivel anual, Fiat volvió a ubicarse en lo más alto del podio con el Cronos, el cual se posicionó como el modelo más elegido por los argentinos en lo que va del año.
Por su parte, el top 3 se compone de la siguiente manera:
- Fiat Cronos: 14.276
- Peugeot 208: 12.744
- Ford Territory: 12.192
En tanto, en el acumulado anual, Toyota es la marca con mayor número de patentamientos, seguida por Volkswagen. Dicho podio, se conforma por:
- Toyota: 45.830
- Volkswagen: 43.105
- Fiat: 39.660