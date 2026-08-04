En julio se patentaron más de 40.000 vehículos.

El mercado automotor argentino registró en julio de 2026 un total de 43.758 vehículos nuevos patentados, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En comparación con junio, los patentamientos tuvieron una variación negativa del 7,8%, mientras que frente a julio de 2025 se registró una caída interanual del 31,2%.

Por su parte, las pick up, los SUV y sedán volvieron a ser los modelos que más se han elegido en la industria automotriz.

Los autos más vendidos en julio de 2026

Basado en el informe elaborado por ACARA, los vehículos 0 km que más ventas registraron durante el séptimo mes del año fueron:

Fiat Cronos 2.122 Ford Territory 1.564 Toyota Yaris Cross 1.339 Volkswagen Tera 1.199 Peugeot 208 1.190 Toyota Yaris 1060 Chevrolet Tracker 919 Chevrolet Onix 854 Toyota Corolla Cross 804 Peugeot 2008 718 Volkswagen Polo 615 Fiat Argo 610 Volkswagen Taos 600 Renault Kwid 600 Volkswagen Nivus 584

El informe fue elaborado por ACARA. Shutterstock

Cuáles fueron las marcas más vendidas en julio

Toyota 7.102 Fiat 5.244 Volkswagen 5.073 Ford 4.165 Chevrolet 3.704 Renault 2.211 Peugeot 1.906 Citroen 1.452 Mercedes Benz 1.192 Jeep 994 Nissan 966 Byd 952 Baic 615 Hyundai 430 Honda 422

Cómo está el ranking de autos más vendidos en el año

Respecto de las ventas a nivel anual, Fiat volvió a ubicarse en lo más alto del podio con el Cronos, el cual se posicionó como el modelo más elegido por los argentinos en lo que va del año.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Por su parte, el top 3 se compone de la siguiente manera:

Fiat Cronos: 14.276

Peugeot 208: 12.744

Ford Territory: 12.192

En tanto, en el acumulado anual, Toyota es la marca con mayor número de patentamientos, seguida por Volkswagen. Dicho podio, se conforma por: