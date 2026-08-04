Confirmado | Por orden del Gobierno, todos estos autos no podrán circular por la capital este martes

Por disposición oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes se aplica una nueva restricción vehicular dentro del programa Hoy No Circula. La medida busca disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Diversos conductores de la capital y municipios conurbados deberán suspender el uso de sus unidades durante varias horas. Si planeas transitar en automóvil por la vía pública, resulta indispensable verificar el engomado, el holograma y la terminación de tu placa para evitar costosas sanciones de tránsito.

Confirmado | Por orden del Gobierno, todos estos autos no podrán circular por la capital este martes CAME

¿Qué autos no podrán circular por la capital este martes?

De acuerdo al SEDEMA, la restricción vehicular de este martes aplica directamente para todos los automóviles con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y que tengan holograma de verificación 1 o 2.

El horario en el que entra en vigor el programa es desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas. Esta regulación cubre las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios pertenecientes al Estado de México, tales como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco, entre otros.

¿Qué vehículos están exentos del programa según el informe oficial?

Según los lineamientos normativos expedidos por la Secretaría del Medio Ambiente, no todos los vehículos particulares quedan restringidos por la norma ambiental. Están libres del descanso obligatorio las unidades que cumplan las siguientes características:

Automóviles con holograma doble cero (00) o cero (0).

Vehículos de tecnología eléctrica o híbrida.

Unidades con placas de transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de servicios de emergencia, seguridad pública y servicios funerarios.

Transporte público de pasajeros.

Automóviles foráneos que cuenten con un Pase Turístico vigente tramitado ante la autoridad correspondiente.

Confirmado | Por orden del Gobierno, todos estos autos no podrán circular por la capital este martes. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo funciona el calendario de restricciones del Hoy No Circula y el esquema sabatino?

El Reglamento de Verificación Vehicular y la normativa coordinada por la CAMe establecen un esquema semanal regular de lunes a viernes (de 5:00 a 22:00 horas) distribuido por color de engomado y número de placa:

Lunes : engomado amarillo (placas con terminación 5 y 6).

Martes : engomado rosa (placas con terminación 7 y 8).

Miércoles : engomado rojo (placas con terminación 3 y 4).

Jueves : engomado verde (placas con terminación 1 y 2).

Viernes: engomado azul (placas con terminación 9 y 0).

En relación con el Hoy No Circula Sabatino, según detalla Uno TV, los automóviles con holograma 1 no circulan el primer y tercer sábado del mes si su placa es impar, ni el segundo y cuarto sábado si es par. Por su parte, los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos tienen prohibido circular todos los sábados.

¿Cuáles son las multas y excepciones por no respetar la medida?

De conformidad con el Reglamento de Tránsito Metropolitano y la Ley Ambiental, los conductores que incumplan la orden de descanso automotriz serán acreedores a una sanción económica que equivale a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto que va desde los $2,074.8 hasta los $3,112.2 pesos, además de la remisión del vehículo al depósito vehicular (corralón).

Asimismo, las autoridades ambientales señalan que, si la concentración de emisiones contaminantes supera las normas de salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar la Fase I de Contingencia Ambiental. En dicho escenario se implementa el esquema Doble Hoy No Circula, donde se incrementan las restricciones para el 50% de los autos con holograma 1, la totalidad del holograma 2 e incluso a ciertos vehículos con holograma 0 y 00.