Colesterol alto | Cuáles son los 6 alimentos ideales para bajar el colesterol

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El colesterol alto afecta a millones de personas y suele avanzar de manera silenciosa durante años. Aunque existen tratamientos eficaces para controlarlo, los especialistas coinciden en que la alimentación sigue siendo una de las herramientas más importantes para reducir el riesgo cardiovascular .

Además de la medicación indicada por los médicos cuando es necesaria, incorporar ciertos alimentos ricos en fibra puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”. Por eso, cada vez más expertos recomiendan priorizar una dieta basada en productos de origen vegetal.

Cuáles son los 6 alimentos que ayudan a controlar y combatir el colesterol alto

Diversos especialistas señalan que los alimentos ricos en fibra son aliados clave para mantener el colesterol bajo control. Este nutriente contribuye a eliminar sustancias de desecho del organismo y favorece una mejor salud cardiovascular.

Cada vez más expertos recomiendan priorizar una dieta basada en productos de origen vegetal. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Entre las opciones más recomendadas aparecen los granos integrales, que aportan fibra soluble y ayudan a reducir la absorción de colesterol en el intestino.

También se destacan las verduras de hojas verdes, las verduras crucíferas, las legumbres, los frutos secos y las frutas , alimentos que forman parte de los patrones alimentarios asociados con una menor incidencia de enfermedades cardíacas.

Los seis grupos de alimentos más recomendados son:

Granos integrales.

Verduras de hojas verdes.

Verduras crucíferas.

Legumbres.

Frutos secos.

Frutas.

Por qué la dieta sola no siempre alcanza para bajar el colesterol

Aunque la alimentación saludable y la actividad física son fundamentales, los especialistas advierten que no siempre son suficientes para controlar el colesterol elevado.

Esto ocurre porque una parte del colesterol proviene de la dieta, pero otra es producida naturalmente por el organismo, principalmente en el hígado. Por ese motivo, incluso personas con hábitos saludables o dietas vegetarianas pueden presentar niveles elevados.

En esos casos, los médicos pueden indicar tratamientos específicos para reducir el colesterol LDL y disminuir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares.

La evidencia científica actual respalda el uso de estos medicamentos cuando están correctamente indicados, ya que contribuyen a reducir eventos cardiovasculares graves y mejorar la expectativa de vida.