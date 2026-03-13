Prestige Auto, la compañía reconocida por ser la operadora de Mercedes-Benz en la Argentina, anunció su ingreso en el mercado de las bicicletas elétricas (e-bikes). Lo hará con su propia marca, Prestige, y el modelo inicial es la E-bike MTB R29, con 5 niveles de asistencia, que marca el ingreso de la compañía al segmento de la micromovilidad eléctrica. Según explicaron desde la compañía, en esta primera etapa se trata de una iniciativa orientada a validar procesos productivos, controles de calidad y desempeño del producto, como paso previo a una eventual expansión según la respuesta del mercado. El proceso de ensamblaje final y validación del producto se lleva a cabo en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Prestige Auto, ubicado en Virrey del Pino, aplicando procesos industriales, controles de calidad y estándares de seguridad alineados con los de la industria automotriz. El proyecto fue desarrollado junto a Enerby, socio técnico especializado en micromovilidad, y constituye el primer producto fabricado en la planta por fuera del portfolio de Mercedes-Benz. Con esta iniciativa, Prestige Auto amplía el alcance de su actividad industrial dentro del ecosistema de movilidad, incorporando una nueva propuesta vinculada a la electrificación y a los nuevos hábitos de traslado en entornos urbanos y recreativos. “La micromovilidad es parte de la evolución natural del ecosistema de movilidad. Con este proyecto buscamos explorar un nuevo segmento con la misma exigencia industrial, el mismo foco en la calidad y el mismo compromiso con la seguridad que aplicamos a nuestra actividad productiva”, señaló Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Y agregó: “Este lanzamiento no implica un cambio de estrategia para el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, que continúa enfocado en sus operaciones habituales”. La E-Bike MTB R29 cuenta con un esquema de integración local significativo: más de la mitad de sus componentes, junto con el proceso de ensamblaje final, se realizan en la Argentina. Entre los proveedores que participan del proyecto se encuentran Ombú, responsable del cuadro; Grupo Núcleo, a cargo de los sistemas electrónicos; Probatery, proveedor de la batería; y Tomaselli, que aporta componentes de estantería, incluyendo frenos, cubiertas, horquilla, juegos de dirección y ensamble de ruedas, con integración de componentes Shimano. La producción comenzó en febrero de 2026 y actualmente el proyecto atraviesa una primera etapa con foco en la validación de procesos productivos, controles de calidad y ajustes operativos. Para el primer año, Prestige Auto estima alcanzar una producción de 1.000 unidades, destinadas exclusivamente al mercado argentino. En el Centro Industrial Juan Manuel Fangio se realizan las etapas de ensamblaje final y validación del producto, incluyendo la integración de componentes, ajustes técnicos, controles funcionales y pruebas para verificar su correcto funcionamiento. El desarrollo requirió inversiones específicas en capacitación, herramental especializado y adecuaciones en seguridad industrial, incluyendo la incorporación de manipuladores para optimizar la ergonomía y plantillas específicas para asegurar calidad y trazabilidad. La nueva E-Bike está equipada con un motor brushless de 350 W, cuenta con cinco niveles de asistencia al pedaleo y ofrece una autonomía de hasta 75 kilómetros, según las condiciones de uso, el tipo de terreno, el peso del usuario y el nivel de asistencia seleccionado. La batería de ion-litio incorpora celdas certificadas bajo la norma internacional IEC 62133, orientada a garantizar estándares de seguridad para baterías recargables. “Este lanzamiento representa un paso relevante en la diversificación de nuestro portfolio industrial y en la construcción de una propuesta propia dentro del ámbito de la micromovilidad eléctrica. Es una iniciativa desarrollada en la Argentina, con integración local, respaldo industrial y vocación de largo plazo”, concluyó Herrero. La E-Bike MTB R29 de Prestige Auto se comercializa a través de la red oficial de concesionarios. El esquema de postventa combina el alcance comercial de la red con soporte técnico especializado a cargo de Enerby, socio responsable del servicio técnico oficial. La garantía es de 12 meses e incluye componentes eléctricos, mecánicos y batería de litio, en este último caso hasta 300 ciclos completos de carga, según las condiciones establecidas en el certificado de garantía. Con un precio de venta al público de u$s 1.850 más IVA, el modelo está pensado tanto para traslados urbanos cotidianos como para un uso recreativo moderado, incluyendo caminos mixtos y actividades tipo mountain bike. En función de la respuesta del mercado y de la evolución del proyecto, la compañía evaluará futuras etapas de crecimiento y la posible incorporación de nuevos productos dentro del segmento.