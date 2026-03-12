Los elementos de seguridad son obligatorios en todos los vehículos, ya que son indispensables ante cualquier siniestro. La Ley Nacional de Tránsito indica que todos los conductores deberán llevar un matafuegos en el auto junto con otros documentos como la licencia de conducir para evitar contraer multas. La normativa vigente señala que todos los vehículos deben portar un matafuegos cargado en caso de que se necesite apagar un incendio o asistir algún siniestro vial. Este deberá cumplir una serie de requisitos según el tamaño y peso del vehículo. Las reglas generales señalan que debe ser portátil y de polvo ABC. Debe estar fabricado, mantenido y controlado según las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). No llevar el elemento de seguridad, tenerlo vencido o sin carga, puede ocasionar multas de entre 30 Unidades Fijas hasta las 100 Unidades Fijas. En Buenos Aires, podrá alcanzar los $ 20.440. El elemento debe colocarse en el habitáculo, preferentemente debajo del asiento del acompañante o del conductor para su fácil acceso. Debe estar sujeto por un sopor firme. Los conductores deben tener en cuenta que cada auto deberá tener un matafuegos distinto. La ley señala lo siguiente: