La historia tradicional sobre el viaje de Cristóbal Colón hacia América fue repetida durante siglos en libros escolares y relatos populares: tres carabelas, una travesía heroica y el “descubrimiento” de un nuevo continente.

Sin embargo, investigaciones históricas y revisiones de fuentes como archivos de la época y análisis difundidos por medios como National Geographic pusieron en duda algunos de estos detalles más difundidos.

Entre los puntos más debatidos aparece la composición real de la expedición de 1492, que no habría estado formada únicamente por “tres carabelas”, sino por una combinación de embarcaciones con funciones distintas.

Esta reinterpretación no cambia el hecho histórico central del viaje, pero sí matiza cómo se construyó el relato que llegó hasta nuestros días, muchas veces simplificado para su enseñanza.

La expedición de 1492: qué barcos realmente cruzaron el Atlántico

Durante décadas se enseñó que Cristóbal Colón partió hacia el oeste con tres carabelas: La Niña, La Pinta y La Santa María. Sin embargo, el análisis de fuentes históricas y documentos náuticos indica que esta descripción es incompleta.

La flota estaba integrada por dos carabelas —La Niña y La Pinta— y una nao, La Santa María, que cumplía un rol diferente.

Las carabelas eran embarcaciones ligeras, rápidas y maniobrables, ideales para explorar rutas desconocidas y navegar cerca de costas o en aguas poco cartografiadas. En cambio, la nao era más grande, robusta y estaba pensada como buque principal, capaz de transportar más provisiones, tripulación y resistir travesías largas en mar abierto.

Esta combinación no fue casual: respondía a una estrategia de exploración y supervivencia. El objetivo no era solo llegar a un destino, sino también garantizar que la expedición pudiera sostenerse en un océano desconocido, con recursos limitados y sin mapas precisos.

Cristóbal Colón: los mitos más difundidos sobre su viaje a América y la verdad histórica detrás de las tres carabelas. Fuente: Wikimedia

El mito de “las tres carabelas” y cómo se construyó el relato histórico

La idea de las “tres carabelas” se consolidó con el tiempo como una simplificación pedagógica y cultural. En la transmisión del conocimiento histórico, especialmente en manuales escolares, muchos matices del viaje original se redujeron para facilitar su enseñanza, generando una versión más simbólica que exacta.

Instituciones como la Real Academia de la Historia señalaron que este tipo de simplificaciones no son raras en la historiografía, ya que los relatos tienden a adaptarse a la memoria colectiva. En este caso, la imagen de tres embarcaciones iguales navegando juntas se impuso sobre la descripción técnica real de la flota.

Este fenómeno no invalida el hecho histórico del viaje, pero sí muestra cómo la historia puede transformarse en mito cuando se transmite sin precisión documental, especialmente en eventos tan emblemáticos como el arribo europeo a América.

Los 5 mitos más conocidos sobre Cristóbal Colón

A lo largo del tiempo, la figura de Cristóbal Colón estuvo rodeada de ideas simplificadas o directamente erróneas.

Uno de los mitos más extendidos es el de su origen: aunque muchas veces se lo presenta como genovés sin discusión, en realidad su lugar de nacimiento sigue siendo objeto de debate entre historiadores, sin un consenso definitivo.

Otro error frecuente es pensar que Cristóbal Colón fue el primer europeo en pisar América. Sin embargo, siglos antes ya habían llegado exploradores nórdicos como Leif Erikson a zonas de Norteamérica, aunque sus viajes no tuvieron el impacto histórico posterior ni generaron un contacto sostenido entre ambos continentes.

Lo que sí marcó Cristóbal Colón fue la conexión permanente entre Europa y América, dando inicio a un proceso de intercambio global de personas, especies y culturas.

Otro mito muy difundido sostiene que la reina Isabel financió el viaje vendiendo o empeñando sus joyas. La evidencia histórica muestra que esto no fue así: la expedición se financió mediante distintos aportes, incluidos inversores y banqueros, además del propio Cristóbal Colón, lo que desmonta la imagen romántica de un único gesto real de sacrificio personal.

Por último, se suele afirmar que el navegante demostró que la Tierra era redonda, cuando en realidad esa idea ya era aceptada por la ciencia de la época.

El verdadero desafío no era la forma del planeta, sino su tamaño y la distancia hacia Asia navegando hacia el oeste, un cálculo que subestimó y que estuvo en el centro de la controversia de su expedición.