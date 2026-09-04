Viajar a Costa Rica y reducir el gasto de alojamiento es posible a través de una propuesta de voluntariado que combina hospedaje, desayuno y tiempo libre a cambio de algunas horas de colaboración semanal.

Sin embargo, la experiencia no es completamente gratuita: el proyecto solicita un aporte económico de aproximadamente USD 250 por dos semanas o USD 400 por un mes, además de otros gastos que quedan a cargo del participante.

La propuesta, publicada en Worldpackers, se desarrolla en Turrialba, una región rodeada de montañas, ríos, cataratas y volcanes. A cambio de 18 horas de colaboración por semana, los voluntarios pueden acceder a alojamiento, desayuno y tres días libres para recorrer los alrededores.

Cómo es el voluntariado en Costa Rica

La experiencia se lleva adelante en Refugio Piedra Grande, un proyecto que se presenta como una escuela de vida en la montaña y que recibe personas de distintos países interesadas en la agricultura, la permacultura y la vida sustentable.

Los participantes deben colaborar durante 18 horas semanales en tareas que pueden variar según la época del año y las necesidades del lugar. Entre las actividades se incluyen:

Siembra, cosecha y cuidado de cultivos.

Agricultura y jardinería.

Reforestación.

Mantenimiento de senderos.

Pintura y decoración.

Construcción, reparaciones y bioconstrucción.

Colaboración en propuestas de agroturismo.

La organización plantea la experiencia como una combinación de trabajo colaborativo, aprendizaje y tiempo libre. Al distribuir las 18 horas durante seis días, el promedio es de unas tres horas diarias, aunque la organización de las tareas puede variar.

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Qué incluye el alojamiento y cuánto hay que pagar

Uno de los principales beneficios de la propuesta es el alojamiento. Los voluntarios pueden disponer de una habitación privada con cama o elegir una carpa en el sector de camping. También reciben desayuno gratuito todos los días y tienen acceso a una cocina equipada para preparar el resto de sus comidas.

Además, cuentan con tres días libres por semana, que pueden utilizar para conocer Turrialba y otros puntos de interés de la zona. Al finalizar la experiencia, el proyecto entrega un certificado de culminación.

Aun así, quienes quieran participar deben contemplar un costo adicional. Según la publicación de Worldpackers, el refugio solicita un aporte de apoyo de alrededor de USD 250 por una estadía de dos semanas y USD 400 por un mes. El monto puede conversarse previamente de acuerdo con la duración de la estadía y las posibilidades de cada voluntario.

El participante también debe pagar por su cuenta los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, si corresponde.

Qué se puede hacer en Turrialba y cuáles son los requisitos

Durante los días libres, los voluntarios pueden aprovechar para recorrer los paisajes naturales de la región, con posibilidades de visitar ríos, cataratas, volcanes y senderos. La propuesta también contempla, en determinadas ocasiones, visitas a comunidades indígenas Cabécar.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 22 y 60 años que se encuentren fuera de Costa Rica. No se aceptan parejas ni dúos, ya que está pensada para participantes individuales.

Entre las condiciones también se solicita contar con conocimientos básicos de español o inglés y disponer de un seguro de viaje. El perfil buscado está orientado a personas interesadas en la naturaleza, la agricultura, la sostenibilidad y la vida rural, además de tener disposición para convivir, colaborar y aprender durante la estadía.