Ver televisión gratis en directo | Lanzan una nueva plataforma libre con películas las 24 horas y los eventos deportivos más importantes de la región

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha lanzado esta nueva plataforma digital gratuita que permite ver televisión gratis en directo. Se trata de Aragón Play, con la que se puede acceder a todo el contenido de Aragón TV, Aragón Radio, Aragón Noticias y Aragón Deporte desde un único espacio.

Disponible para móviles, tabletas y ordenadores, se presenta como una solución accesible, moderna y cercana para los aragoneses y todos aquellos interesados en la cultura, información y deporte de la región.

Ver televisión gratis en directo | Lanzan una nueva plataforma libre con películas las 24 horas y los eventos deportivos más importantes de la región Aragón Play

¿Cuál es la nueva aplicación para ver TV gratis y cómo funciona?

Aragón Play unifica en una sola plataforma toda la oferta audiovisual del ente público aragonés. No solo replica la programación habitual de la televisión y radio autonómicas, sino que incorpora contenidos exclusivos y dos canales temáticos permanentes que enriquecen la experiencia del usuario.

Uno de los canales emite 24 horas al día los capítulos del programa El campo es nuestro, ideal para quienes buscan contenidos relacionados con el mundo rural, la agricultura y las tradiciones aragonesas.

El segundo canal está dedicado exclusivamente a la información meteorológica, con imágenes en directo de webcams distribuidas por toda Aragón, datos actualizados de temperaturas, avisos de la AEMET y los espacios del tiempo de Aragón TV.

Además, la plataforma cuenta con un espacio específico dedicado al cine aragonés, donde se reúnen documentales, cortometrajes y películas realizadas o producidas en la comunidad. Esto refuerza el compromiso con la identidad cultural aragonesa y ofrece un catálogo de valor para los amantes del audiovisual local.

Deportes y eventos en vivo: la gran apuesta de Aragón Play

Una de las grandes ventajas de Aragón Play es el acceso a eventos deportivos importantes de la región. En su lanzamiento, la plataforma ofrece retransmisiones exclusivas como:

Todas las pruebas del Campeonato de España de Ciclismo.

El Descenso Internacional del Cinca.

La recreación del Compromiso de Caspe.

El partido del playoff de ascenso a Primera División del Wanapix Sala 10 Zaragoza.

El torneo de baloncesto 3x3 de Mallén.

Esto convierte a Aragón Play en una opción excelente para seguir el deporte aragonés en directo y de forma gratuita.

Tecnología avanzada e inteligencia artificial

Aragón Play no es solo una plataforma más: es la principal apuesta digital de la CARTV y utiliza inteligencia artificial en su núcleo para agilizar la gestión de contenidos, automatizar procesos y ofrecer recomendaciones personalizadas según las preferencias de cada usuario.

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Desarrollada por la empresa aragonesa Hiberus e integrada con soluciones técnicas de Mediastream (para distribución OTT y streaming) y Xalok (gestión de contenidos), busca convertirse en el referente de la transformación digital del servicio público audiovisual en Aragón.

Fases de despliegue y novedades futuras

La plataforma se encuentra actualmente en fase abierta (hasta finales de agosto de 2026). Durante este período, los usuarios pueden registrarse gratis, ver emisiones en directo, acceder a programas a la carta y enviar sugerencias para mejorar el servicio.

Próximas actualizaciones: