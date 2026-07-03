Con algunos accesorios y una buena organización, es posible conseguir un espacio más limpio, seguro y moderno.

Los televisores de pantalla plana se han convertido en un elemento central de la sala, aunque los cables de alimentación, internet, antena o consolas suelen romper con la armonía del ambiente. Afortunadamente, existen alternativas para mantenerlos fuera de la vista sin necesidad de hacer agujeros o realizar modificaciones permanentes.

Además de mejorar la apariencia del hogar, organizar correctamente el cableado ayuda a reducir el riesgo de tropiezos, facilita la limpieza y protege las conexiones de posibles daños por el uso diario.

Con algunos accesorios y una buena organización, es posible conseguir un espacio más limpio, seguro y moderno.

¿Lo sabías?: Así puedes ocultar los cables del televisor sin perforar la pared

Una de las soluciones más prácticas consiste en utilizar canaletas adhesivas. Estos accesorios se fijan directamente sobre la pared con cinta de alta resistencia, permiten agrupar varios cables en un solo conducto y pueden pintarse del mismo color del muro para pasar prácticamente desapercibidos.

Otra opción es aprovechar los muebles del centro de entretenimiento para ocultar el cableado. Muchos modelos cuentan con compartimentos traseros o espacios diseñados para organizar las conexiones y evitar que queden expuestas.

Si el televisor está colocado sobre un mueble, también es posible dirigir los cables por la parte posterior utilizando sujetadores adhesivos o cintas especiales que los mantengan ordenados y fuera del campo visual.

Los accesorios que ayudan a mantener una sala más limpia y moderna

Además de las canaletas, existen organizadores de cables fabricados con fundas flexibles o espirales que permiten reunir varios conductores en una sola cubierta. De esta forma, el espacio luce más ordenado y resulta más sencillo identificar cada conexión cuando sea necesario.

Las cajas organizadoras son otra alternativa muy utilizada. Estos accesorios permiten guardar regletas, extensiones y adaptadores en un mismo lugar, evitando el desorden que suele generarse alrededor del televisor.

También pueden emplearse clips adhesivos para fijar los cables a la parte posterior del mueble o al zócalo de la pared. Al no requerir perforaciones, representan una solución rápida para quienes viven en casas o departamentos donde no está permitido hacer modificaciones.

Por qué conviene organizar los cables del televisor

Mantener el cableado ordenado no solo mejora la apariencia de la sala. También facilita las tareas de limpieza, evita enredos y reduce el desgaste provocado por tirones o movimientos constantes de los dispositivos.

Otro beneficio es la seguridad. Los cables sueltos pueden convertirse en un riesgo de tropiezos, especialmente en hogares con niños o mascotas, además de incrementar las posibilidades de desconexiones accidentales.

Con pequeños cambios y accesorios de fácil instalación, cualquier sala puede adquirir un aspecto más moderno y funcional, sin necesidad de realizar obras o perforar las paredes para esconder el cableado del televisor.