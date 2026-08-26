Córdoba atraviesa una jornada de riesgo extremo por incendios forestales, en un escenario marcado por la sequía, la vegetación seca y fuertes vientos.

Las autoridades provinciales activaron el Plan Provincial de Manejo del Fuego y fortalecieron la vigilancia en las zonas más vulnerables de las sierras ante la posibilidad de que cualquier foco se propague rápidamente.

Incendios forestales en Córdoba: por qué el riesgo es extremo

El Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) se encuentra en su nivel máximo, de acuerdo con el reporte difundido por las autoridades.

La combinación de las condiciones meteorológicas y la gran cantidad de material vegetal seco genera un escenario especialmente favorable para la aparición y expansión de focos.

La disponibilidad de combustible fino, como pastos y otros restos de vegetación, facilita la ignición y puede acelerar la propagación de las llamas una vez iniciado un incendio.

Imagen ilustrativa

Alerta en las sierras: cuándo llegarán las ráfagas más fuertes

El pronóstico anticipa un marcado incremento del viento del sector norte desde las primeras horas del día. Se esperan velocidades promedio de entre 50 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h en la región serrana.

Las condiciones resultan especialmente preocupantes en las zonas donde la vegetación permanece seca y existe una mayor exposición histórica a incendios forestales.

Qué medidas tomó Córdoba ante el peligro de incendios

Frente a un escenario de riesgo extremo, el Gobierno de Córdoba reforzó las tareas preventivas y dispuso el estado de alerta amarilla para las fuerzas que integran el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

También se incrementó la presencia de patrullas terrestres y vigías en puntos estratégicos para detectar rápidamente posibles focos o columnas de humo.

Las autoridades pidieron extremar las precauciones y recordaron que cualquier incendio o columna de humo puede denunciarse al 100 de Bomberos o al 0800-888-38346, correspondiente a la Línea Provincial de Incendios.