España es uno de los lugares más elegidos para los argentinos que desean irse a vivir y trabajar en otro punto del país. Sin embargo, instalarse allí también implica enfrentarse a gastos y dificultades que no siempre aparecen en las imágenes de quienes muestran su vida en Europa.

Una pareja argentina, Gonzalo Vázquez y Agustina Lucero, contó a través de sus redes sociales su experiencia como latinos viviendo en otro continente a través de su canal de YouTube, @GonzayAgusDeViaje, que ya supera los 100.000 seguidores.

La calidad de vida y lo mejor de vivir en España, según una pareja argentina

En uno de sus últimos videos, titulado “Lo bueno y lo malo de vivir en Madrid siendo latinoamericano”, la pareja explicó cuáles son los aspectos que más valoran de instalarse en la capital española y cuáles son los problemas que aparecen en el día a día.

Entre los puntos positivos destacaron especialmente la calidad de vida y los servicios. “Hay una gran calidad de vida. Gran calidad en servicios, transporte, gastronomía, que hacen que quien vive aquí lo haga realmente bien”, señalaron.

También remarcaron la ubicación estratégica de Madrid y las posibilidades laborales que ofrece la ciudad. Según su experiencia, encontrar trabajo puede ser relativamente rápido, algo que consideran una de las principales ventajas para quienes llegan desde Argentina.

El mayor problema de los argentinos que llegan a España

La pareja puso el foco en uno de los mayores problemas que enfrentan actualmente quienes viven en Madrid: el costo de vida y, especialmente, el precio de los alquileres.

“Subió mucho, especialmente en la vivienda: los alquileres están por las nubes. Eso nos afecta a todos. Encuentras trabajo rápido, pero el coste de vida y los alquileres se llevan todo”, explicaron.

Para Gonzalo y Agustina, conseguir un sueldo no necesariamente significa que sea sencillo instalarse. El precio de la vivienda puede absorber una parte importante de los ingresos y convertirse en uno de los principales obstáculos para los argentinos que llegan al país.

Según relató la pareja, no alcanza solamente con tener el dinero para pagar el alquiler, ya que los propietarios suelen solicitar documentación y garantías antes de aceptar a un nuevo inquilino.

“Es muy difícil que te renten, que te alquilen. Si vos tenés el dinero, tal vez no te alquilan porque tenés que presentar nómina y un aval”, explicaron.

Además, señalaron que la competencia por las viviendas disponibles hace que conseguir un alquiler pueda convertirse en un verdadero desafío. “Te sentís privilegiado si te eligen para alquilarte. Y a precios altos”, resumieron.