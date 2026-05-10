Con más de 3 millones de vehículos anuales transitando por la Ruta 19, el Gobierno provincial de Córdoba ha iniciado los trabajos necesarios para completar los tramos faltantes y transformarla en una autopista. El objetivo es erradicar la percepción de “la ruta de la muerte” debido a la frecuencia de sus accidentes. El presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, confirmó a Aires de Santa Fe que la obra, que hay una inversión significativa y tiene como fin conectar dos ciudades importantes de la provincia, ya cuenta con una fecha de inauguración: febrero de 2027. Las tareas se ejecutan a lo largo de 62,9 kilómetros, divididos en tres tramos para agilizar su construcción. Estas actividades están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A. La obra completará los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional 19 entre Córdoba y San Francisco. El Gobierno de Córdoba lleva a cabo el proyecto a través de la empresa Caminos de las Sierras, generando hasta la fecha 500 puestos de trabajo, según información oficial. La Ruta 19 forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país, conectando Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe). “Fue una decisión del gobernador bajo un convenio que firmó el Gobierno nacional. Llamamos a licitación en octubre del año pasado y hoy las máquinas están trabajando con febrero del año que viene como finalización de la autopista completa. Seguramente iremos inaugurando por tramos”, explicó Bañuelos. Desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia se ofrecieron detalles sobre esta autopista, la cual brindará mayor seguridad para los conductores: El gobernador Martín Llaryora destacó que esta autopista transformará lo que anteriormente se conocía como “la ruta de la muerte”. El monto total de la inversión asciende a $ 191.166 millones, los cuales son financiados únicamente por la provincia. “Deseo honrar la memoria y a los familiares de aquellos que perdieron la vida en esta ruta. Les aseguramos que no los hemos olvidado, que existe un gobierno compasivo, que no actúa con crueldad, para que no se registren más fatalidades en este camino, para que se convierta en una auténtica ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, afirmó. Bañuelos expresó que no únicamente existían tramos inconclusos, sino que también había áreas ya habilitadas que presentaban deterioro debido a la falta de mantenimiento. “Es una ruta que demanda una autopista con todas las demarcaciones requeridas para las familias argentinas”, señaló. La finalización de la Autopista Nacional 19 garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco; además, beneficiará el desarrollo productivo de la provincia y el intercambio comercial del Mercosur. Córdoba también planea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para mejorar la seguridad en la nueva autopista, lo que permitirá detectar incidentes y gestionar el tráfico de manera más eficiente. La finalización de la autopista no solo promete mayor seguridad, sino que también mejorará el flujo de tráfico en la Ruta 19, uno de los ejes más estratégicos del país.