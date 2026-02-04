En Tandil avanza un ambicioso proyecto para transformar su zona céntrica en un centro comercial a cielo abierto. La propuesta apunta a revitalizar el corazón comercial de la ciudad mediante una estrategia que permita avanzar sin necesidad de una inversión millonaria. La medida surge en un contexto de mayor competencia del comercio digital, aumento de costos operativos y el desplazamiento de algunos locales hacia zonas periféricas. En este contexto, la ciudad busca consolidar un paseo comercial moderno, ordenado y competitivo. El proyecto de revitalización de Tandil se basa en un modelo de intervención gradual, pensado para llevar adelante mejoras visibles sin exigir grandes desembolsos. Esta estrategia incluye la eliminación del cableado aéreo, la modernización de la cartelería comercial, la mejora de veredas y la instalación de mobiliario urbano que ayude a embellecer el entorno. Guillermo Cravea, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, explicó que el objetivo es avanzar por etapas para que los comercios puedan acompañar el proceso sin verse afectados por costos excesivos. “Podemos empezar con sacar la cartelería pesada, mejorar los frentes y sacar los cables. Eso no cuesta una millonada de pesos, pero si se pone de acuerdo la cuadra se puede embellecer”, señaló el dirigente. Cravea destacó además que, una vez aseguradas las primeras mejoras, podrían continuar con obras de mayor escala: “Cuando esté el presupuesto, nivelar la calle, cambiar los desagües, colocar los bancos y hacer el resto de la obra”. El proyecto busca equilibrar identidad urbana, funcionalidad comercial y atractivo turístico, tomando como referencia experiencias europeas exitosas, especialmente en ciudades del País Vasco como San Sebastián, Bilbao y Pamplona. Allí, los centros comerciales a cielo abierto llevan décadas funcionando bajo modelos colaborativos entre municipios, cámaras empresarias y comerciantes. Durante su reciente viaje a España invitado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Cravea observó prácticas que podrían replicarse en Tandil: “Me encontré con centros muy antiguos donde se preserva mucho la fachada, la cartelería no es invasiva y se ha resuelto el tema del cableado, que en Tandil todavía es una asignatura pendiente”, explicó. El nuevo centro comercial tandilense apunta a seguir esa línea: La planificación también busca coordinar el proyecto con otros desarrollos urbanos, como el Paseo del Banco, un nuevo espacio comercial y gastronómico que complementará el movimiento del centro tradicional. La revitalización del centro comercial a cielo abierto plantea una serie de beneficios: