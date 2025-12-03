Una nueva obra de innovación podría cambiar para siempre la forma de viajar. China desarrolla un tren submarino que atravesará el estrecho de Bohai para unir los 123 kilómetros que separan las penínsulas de Liaodong y Shandong.

La red ferroviaria tiene como principal objetivo reducir a 40 minutos los viajes que en auto toman cerca de 6 horas.

El túnel submarino que atravesará todo el Mar Amarillo

Las penínsulas de Liaodong y Shandong están separadas por el estrecho de Bohai, por lo que debe ser bordeado en auto en una ruta que tarda más de 6 horas. Esta zona ubicada en el noreste de China es de alta actividad económica , pero la geografía entre las ciudades de Dalian y Yantai representa un gran problema para el comercio e intercambio cultural.

Ruta del Bohai Strait Tunnel, el cual permitirá ir por debajo del mar para evitar bordear la península.

De esta manera, el Bohai Strait Tunnel se posiciona como una de las principales soluciones. Se trata de una red ferroviaria que irá por debajo del Mar Amarillo mediante un túnel submarino y permitirá llegar al otro lado en tan solo 40 minutos.

La obra tiene como principal objetivo potenciar la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio.

Representación creada con inteligencia artificial. ChatGPT

Cómo será la red ferroviaria submarina China

El proyecto del tren submarino contempla un trayecto de 123 kilómetros y una inversión que superará los 220.000 millones de yuanes, lo cual es equivalente a 36.000 millones de dólares.

La construcción del Bohai Strait Tunnel contempla un gran desafío no solo por la geografía, sino que implica perforar el mar y atravesar zonas de actividad sísmica. En la misma línea, los ingenieros deberán buscar una solución para poder implementar un sistema eficiente de ventilación impermeable para garantizar la salud de los pasajeros.

El proyecto contempla la creación de dos túneles principales para los trenes que alcanzarán hasta los 250 kilómetros por hora. También, un paso central de servicio para mantenimiento y evacuación.

Se busca que no solo sea apto para el transporte de pasajeros, sino también para mercancías de manera que se potencie el comercio. Las autoridades estiman que, una vez en funcionamiento, genera ingresos por 20.000 millones de yuanes por año.

Cuándo estará listo el tren submarino

El proyecto del Bohai Strait Tunnel por el momento se encuentra en etapa de planificación y estudios. Desde el Gobierno esperan que su desarrollo y trabajos tarden entre 10 y 15 años por la magnitud de la construcción.