China dio un paso gigante en la revolución del transporte ferroviario con el debut de sus prototipos CR450, un nuevo tren bala que promete redefinir los límites de la velocidad sobre rieles.

Con una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría convertirse en el tren comercial más veloz del planet a, superando a los famosos trenes de alta velocidad japoneses.

El importante avance tecnológico para los trenes de alta velocidad

El tren CR450 representa un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22 por ciento y su peso disminuirá en 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

Los trenes bala CR450BF (a la izquierda) y el CR450AF, que están en fase de pruebas.

Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad se distinguen por incorporar un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, el cual está dotado de refrigeración por agua, así como por contar con un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad.

Las formaciones vienen equipadas con un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y disponen de más de 4.000 sensores para efectuar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales.

Esto abarca el cuerpo del coche, el pantógrafo de alta tensión, el control ferroviario y los sistemas de detección de incendios. Además, para mejorar la identificación de escenarios de emergencia, CRRC explicó que se ha implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”.

El modelo CR450 incorpora una nueva configuración de cerramiento del bogie diseñada para reducir al máximo la resistencia aerodinámica a velocidades elevadas. Esto se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada que ofrece una baja resistencia, un parabrisas también optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero.

Se han integrado métodos punteros para la disminución del ruido en distintas zonas y rangos de frecuencia. Como resultado, el ruido dentro de la cabina se reduce en 2 decibelios, y el espacio destinado a los pasajeros se ve aumentado en un 4% respecto a las versiones anteriores.

El interior de un vagón de clase ejecutiva del tren de alta velocidad chino CR450.

Comparativa con otros trenes de alta velocidad del mundo

El CR450 se posiciona significativamente por delante de otros trenes rápidos actualmente en servicio en el mundo:

El Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza velocidades. máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

Impacto global y expansión internacional

China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo. Este liderazgo se refleja en proyectos internacionales exitosos como:

El ferrocarril de alta velocidad indonesio Yakarta-Bandung, que ha transportado 4 millones de pasajeros desde octubre de 2023.

La línea Belgrado-Novi Sad, que celebró su segundo aniversario en marzo, mejorando significativamente la conectividad en la región.

La importancia de estos avances ha llevado a que Beijing fuera elegida como sede del Congreso Mundial sobre Ferrocarriles de Alta Velocidad de la UIC de julio de 2025, donde el nuevo CR450 fue una de las estrellas.

Se espera que el tren bala CR450 comience su despliegue operacional en 2026.