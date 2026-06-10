Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Durante décadas, los cruceros fueron sinónimo de vacaciones de lujo. Sin embargo, un proyecto busca llevar ese concepto a una escala jamás vista.

Se trata de Freedom Ship, una gigantesca ciudad flotante diseñada para navegar permanentemente por los océanos y albergar a decenas de miles de personas como si se tratara de una metrópolis sobre el agua.

Con una longitud de 1,6 kilómetros, capacidad para unas 80.000 personas y una infraestructura propia que incluye viviendas, escuelas, hospitales y centros comerciales, la iniciativa promete convertirse en una de las obras de ingeniería más sorprendentes de la historia moderna.

Cómo será Freedom Ship, la primera ciudad flotante permanente del mundo

A diferencia de los cruceros tradicionales, Freedom Ship no fue concebido como una embarcación turística para viajes temporales. El objetivo es crear una comunidad autosuficiente capaz de recorrer el mundo de manera continua mientras sus habitantes viven, trabajan y estudian a bordo.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

El diseño contempla una estructura de aproximadamente 1.609 metros de largo (equivalente a una milla) y unos 228 metros de ancho. Además, tendría entre 25 y 30 cubiertas, alcanzando una altura cercana a los 85 metros.

Su capacidad también rompe todos los récords imaginables. Los planes prevén espacio para:

50.000 residentes permanentes.

10.000 visitantes.

20.000 tripulantes y trabajadores.

En total, unas 80.000 personas podrían convivir simultáneamente en esta gigantesca ciudad marítima.

Hoteles, escuelas, hospitales y hasta un estadio propio

Freedom Ship fue diseñado para ofrecer todos los servicios necesarios para la vida cotidiana sin depender de la tierra firme.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Entre las instalaciones previstas se encuentran:

Hoteles de lujo.

Departamentos residenciales.

Escuelas y centros educativos.

Universidades.

Hospitales.

Centros comerciales.

Oficinas corporativas.

Museos.

Parques y espacios verdes.

Restaurantes y zonas gastronómicas.

Salas de conciertos.

Centro de convenciones.

Parque acuático.

Estadio con capacidad para 15.000 espectadores.

La idea es que los residentes puedan desarrollar toda su vida dentro de la ciudad flotante mientras esta recorre diferentes regiones del planeta.

Cómo funcionará la vida dentro de este gigante de los océanos

Debido a sus dimensiones extraordinarias, Freedom Ship no podría atracar en puertos convencionales. Por ese motivo, el proyecto contempla sistemas alternativos de conexión con tierra firme mediante ferris, hidroalas y pequeñas aeronaves.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Además, para facilitar la movilidad interna se prevé la implementación de una red de transporte propia basada en tranvías que recorrerán distintos sectores de la embarcación.

La ciudad flotante también tendría espacios dedicados a actividades recreativas, deportivas y culturales, permitiendo que sus habitantes mantengan una vida similar a la de cualquier gran ciudad.

El megaproyecto multimillonario que busca cambiar la navegación para siempre

Freedom Ship es considerado uno de los proyectos navales más ambiciosos jamás concebidos. Su presupuesto estimado supera los 16.000 millones de dólares, una cifra que refleja la enorme complejidad técnica y logística necesaria para hacerlo realidad.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Aunque todavía no fue construido, continúa despertando interés entre ingenieros, arquitectos y especialistas en transporte marítimo debido a su propuesta revolucionaria.

Si algún día logra concretarse, no solo se convertirá en la embarcación más grande del mundo, sino también en la primera ciudad flotante permanente de la historia.