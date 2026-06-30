Un histórico tren que permaneció varios años en el abandono volverá a recorrer diversas provincias del país. Se trata de una formación ferroviaria pensada no solo en el transporte, sino en brindar prestaciones sanitarias y propuestas sociales a los argentinos.

Se trata del Tren 25 de Mayo, cuyos vagones fueron recuperados por el Ministerio de Capital Humano tras haber estado olvidado en Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

Regresa el Tren 25 de Mayo: qué provincias conectará y qué servicios ofrece

Desde el Gobierno impulsaron un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de la formación ferroviaria que iniciará su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio.

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Más adelante, visitará las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia hasta el 3 de julio.

Los vagones se suman al trabajo que ya realiza el Tren 9 de Julio, el cual cuenta con amplia cobertura territorial y busca brindar acceso a servicios de salud. En lo que va del año, esta formación ya prestó servicios en Buenos Aires, San Luis y San Juan. Alcanzó más de 20.000 personas con más de 30.000 prestaciones brindadas.

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Qué servicios tendrá el Tren 25 de Mato durante su recorrido

El tren cuenta con 11 vagones especialmente preparados para ofrecer servicios de salud, ayudas sociales, educativas y culturales.

Dentro de los principales espacios se destacan:

Consultorios de atención médica y social.

Oficinas de ANSES y RENAPER.

Vagón cultural con microcine.

Vagón odontológico con dos sillones completos.

Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.

Cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros.